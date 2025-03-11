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У Зеленського повідомили про початок переговорів з США

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У Зеленського повідомили про початок переговорів з США

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Єрмак наголосив на важливості захисту інтересів України.

Українська команда прибула до Саудівської Аравії, де сьогодні мають відбутися переговори з представниками Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - наголосив політик. 

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву про переговори між Києвом та Вашингтоном у Саудівській Аравії. Він висловив сподівання, що зустріч Києва і Вашингтона закінчиться успіхом.

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