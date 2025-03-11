У Зеленського повідомили про початок переговорів з США

Єрмак наголосив на важливості захисту інтересів України.
Українська команда прибула до Саудівської Аравії, де сьогодні мають відбутися переговори з представниками Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - наголосив політик.
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву про переговори між Києвом та Вашингтоном у Саудівській Аравії. Він висловив сподівання, що зустріч Києва і Вашингтона закінчиться успіхом.
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