В Зеленского сообщили о начале переговоров с США

Ермак отметил важность защиты интересов Украины.
Украинская команда прибыла в Саудовскую Аравию, где сегодня состоятся переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", — подчеркнул политик.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о переговорах между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии. Он выразил надежду, что встреча Киева и Вашингтона закончится успехом.
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