В Зеленского сообщили о начале переговоров с США

Украинская команда прибыла в Саудовскую Аравию, где сегодня состоятся переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", — подчеркнул политик.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о переговорах между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии. Он выразил надежду, что встреча Киева и Вашингтона закончится успехом.

Читайте также: