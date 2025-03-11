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В Зеленского сообщили о начале переговоров с США

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В Зеленского сообщили о начале переговоров с США

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Ермак отметил важность защиты интересов Украины.

Украинская команда прибыла в Саудовскую Аравию, где сегодня состоятся переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", — подчеркнул политик.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о переговорах между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии. Он выразил надежду, что встреча Киева и Вашингтона закончится успехом.

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