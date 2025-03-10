Трамп сделал заявление о новых переговорах США и Украины

Американский лидер положительно настроен на переговоры.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о переговорах между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии.
Своими мнениями американский лидер поделился с журналистами на борту самолета Air Force One, пишет Axios.
Глава Белого дома выразил надежду, что переговоры в Саудовской Аравии окончатся успехом.
"Я считаю, что на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", — заявил Дональд Трамп.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал свое объяснение, почему Владимир Путин отважился на великую войну в Украине.
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