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Трамп сделал заявление о новых переговорах США и Украины

Трамп сделал заявление о новых переговорах США и Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / Фото: Getty Images

Американский лидер положительно настроен на переговоры.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о переговорах между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии.

Своими мнениями американский лидер поделился с журналистами на борту самолета Air Force One, пишет Axios.

Глава Белого дома выразил надежду, что переговоры в Саудовской Аравии окончатся успехом.

"Я считаю, что на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал свое объяснение, почему Владимир Путин отважился на великую войну в Украине.

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