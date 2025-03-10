Трансформация профессий: каких специалистов будут искать работодатели к 2030 году

Какие профессии будут востребованы через пять лет, а какие исчезнут? Отчет Всемирного экономического форума "Будущее рабочих мест-2025" показывает, как технологии, зеленая экономика и демографические изменения трансформируют рынок труда. Узнайте, какие навыки нужно овладеть уже сейчас.

Искусственный интеллект, зеленая экономика и технологический прогресс коренным образом изменяют рынок труда. Какие профессии будут на пике популярности в 2025-2030 годах, а какие могут утратить актуальность? Разбираемся в трендах вместе с экспертами и готовимся к будущему.

Отчет "Будущее рабочих мест-2025" от Всемирного экономического форума показывает, как технологии и социальные изменения влияют на рынок труда.

Общая трансформация рынка труда в ближайшие 5 лет

Трансформации на рынке труда обусловлены несколькими ключевыми факторами: технологическими и демографическими изменениями, зеленым переходом и экономической неопределенностью. Работодатели со всего мира прогнозируют, что к 2030 году ожидается создание 170 миллионов рабочих мест, что составляет 14% текущей занятости. В то же время, около 92 миллионов имеющихся должностей (8% от общей занятости) исчезнут. Общее структурное обращение на рынке труда составит 22% от глобальной формальной занятости.

Технологии продолжают изменять рынок труда

Динамические темпы роста показывают профессии, связанные с технологиями. Согласно прогнозам в отчете, в топ-5 профессий с самым быстрым ростом в 2025-2030 годах войдут:

специалисты по большим данным (+115% чистого роста);

инженеры ФинТех (+85%);

специалисты по искусственному интеллекту (+70%);

разработчики программного обеспечения (+55%);

специалисты по управлению безопасностью (+45%).

Появление ИИ внесло свои коррективы в мир профессий, потому что с 2023 года компании начали постепенно использовать его в работе, лидером остается IT-сфера. ИИ повышает производительность, помогая работникам осваивать новые навыки и выполнять более сложные задачи. В то же время, без должного регулирования он может способствовать вытеснению человеческого труда. Стремительный технологический прогресс ускоряет автоматизацию рутинных задач, в результате чего сокращаются такие профессии, как:

операторы ввода данных;

кассиры;

административные ассистенты;

бухгалтеры.

Зеленая экономика на профессиональном рынке

Зеленая экономика оказывает существенное влияние на трансформацию рынка труда. Среди самых быстрорастущих профессий – специалисты по возобновляемой энергетике и экологической инженерии, которые, по прогнозам, будут демонстрировать рост около 40%.

Кроме повышения спроса на технологические специальности, все больше востребованы специалисты по автономному и электрическому транспорту, что является следствием как технологического прогресса, так и экологизации экономики.

Первое место по вакансиям, которые покажут наибольший рост рабочих мест в следующие пять лет, занимают фермеры и сельскохозяйственные работники – около 35 млн рабочих мест.

На третьем месте – разработчики программного обеспечения – около 5 млн. Экономика будущего объединит в себе традиционные отрасли с экологическими инновациями.

Что будет с другими профессиями?

В сфере услуг произойдут достаточно неоднородные тенденции. Стабильный рост демонстрируют работники пищевой промышленности и обслуживания посетителей, персональные помощники и медсестры. В то время как кассиры, продавцы билетов и работники информационного обслуживания клиентов испытывают существенное сокращение.

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Образовательный сектор остается стабильным: учителя среднего и специального образования входят в список растущих профессий, особенно специалисты по начальному и дошкольному образованию.

Устойчивые показатели сохраняют строительный сектор и ремесленные профессии, особенно электричества.

Рынок транспортных услуг расслаивается, ведь водители легких грузовиков и служб доставки демонстрируют высокие показатели роста, в то время как транспортные диспетчеры, кондукторы и другой вспомогательный персонал стремительно сокращается.

Наибольшее сокращение наблюдается в сферах административной работы, финансовых услуг, типографских услуг и некоторых секторах розничной торговли.

Автор: Анна Шимко

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