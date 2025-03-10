Трансформація професій: яких фахівців шукатимуть роботодавці до 2030 року

Які професії будуть затребувані через п’ять років, а які зникнуть? Звіт Всесвітнього економічного форуму "Майбутнє робочих місць-2025" показує, як технології, зелена економіка та демографічні зміни трансформують ринок праці. Дізнайтеся, які навички потрібно опанувати вже зараз.

Штучний інтелект, зелена економіка та технологічний прогрес докорінно змінюють ринок праці. Які професії будуть на піку популярності в 2025-2030 роках, а які можуть втратити актуальність? Розбираємось у трендах разом з експертами та готуємось до майбутнього.

Звіт "Майбутнє робочих місць-2025" від Всесвітнього економічного форуму показує, як технології та соціальні зміни впливають на ринок праці.

Загальна трансформація ринку праці в найближчі 5 років

Трансформації на ринку праці зумовлені кількома ключовими факторами: технологічні та демографічні зміни, зелений перехід і економічна невизначеність. Роботодавці зі всього світу прогнозують, що до 2030 року очікується створення 170 мільйонів робочих місць, що складає 14% від поточної зайнятості. Водночас близько 92 мільйонів наявних посад (8% від загальної зайнятості) зникнуть. Загальний структурний обіг на ринку праці становитиме 22% від глобальної формальної зайнятості.

Технології продовжують змінювати ринок праці

Динамічні темпи зростання демонструють професії, пов'язані з технологіями. Згідно з прогнозами у звіті, до топ-5 професій з найшвидшим зростанням у 2025-2030 роках увійдуть:

фахівці з великих даних (+115% чистого зростання);

інженери ФінТех (+85%);

фахівці зі штучного інтелекту (+70%);

розробники програмного забезпечення (+55%);

фахівці з управління безпекою (+45%).

Поява ШІ внесла свої корективи у світ професій, бо від 2023 року компанії почали поступово використовувати його у роботі, лідером залишається IT-сфера. ШІ підвищує продуктивність, допомагаючи працівникам освоювати нові навички та виконувати складніші завдання. Водночас без належного регулювання він може сприяти витісненню людської праці. Стрімкий технологічний прогрес прискорює автоматизацію рутинних завдань, через що скорочуються такі професії, як:

оператори введення даних;

касири;

адміністративні помічники;

бухгалтери.

Зелена економіка на професійному ринку

Зелена економіка суттєво впливає на трансформацію ринку праці. Серед професій, які найшвидше зростають, – фахівці з відновлюваної енергетики та екологічної інженерії, які, за прогнозами, демонструватимуть зростання близько 40%.

Окрім підвищення попиту на технологічні спеціальності, все більше затребувані фахівці з автономного та електричного транспорту, що є наслідком як технологічного прогресу, так і екологізації економіки.

Перше місце з вакансій, що покажуть найбільше зростання робочих місць у наступні п'ять років, займають фермери та сільськогосподарські працівники – близько 35 млн робочих місць.

На третьому місці – розробники програмного забезпечення – близько 5 млн. Економіка майбутнього поєднає у собі традиційні галузі з екологічними інноваціями.

Що буде з іншими професіями?

У сфері послуг відбудуться досить неоднорідні тенденції. Стабільне зростання демонструють працівники харчової промисловості та обслуговування відвідувачів, персональні помічники та медсестри. Тоді як касири, продавці квитків та працівники інформаційного обслуговування клієнтів зазнають суттєвого скорочення.

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Освітній сектор залишається стабільним: учителі середньої та спеціальної освіти входять до списку професій, що зростатимуть, особливо фахівці з початкової та дошкільної освіти.

Сталі показники зберігають будівельний сектор та ремісничі професії, особливо електрики.

Ринок транспортних послуг розшаровується, адже водії легких вантажівок та служб доставки демонструють високі показники зростання, тоді як транспортні диспетчери, кондуктори та інший допоміжний персонал стрімко скорочується.

Водночас найбільше скорочення спостерігається у сферах адміністративної роботи, фінансових послуг, друкарських послуг та деяких секторах роздрібної торгівлі.

Авторка: Анна Шимко

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