Віддалена робота для українців: топ професій, платформи та заробітки

Українські фрилансери 2025 року можуть заробляти від $500–$3000 на місяць, працюючи з дому. Які професії найприбутковіші, де шукати замовлення та як уникнути шахрайства? Розбираємося в деталях.

Український ринок віддаленої роботи 2025 року пропонує широкий спектр можливостей. Найбільш затребуваними залишаються спеціалісти у сфері IT, цифрового маркетингу, копірайтингу, тестування програмного забезпечення та віртуальної допомоги.

Найприбутковіші професії у сфері фрилансу та віддаленої роботи

IT-спеціалісти залишаються лідерами за рівнем доходу. Наприклад, розробники, які працюють із мовами JavaScript, Python або Java, можуть заробляти до $2000 на місяць. UX/UI-дизайнери отримують від $1000 до $3000 за проєкт, а спеціалісти з кібербезпеки мають дохід у межах $2000–$3000. Про це пише GoIT.

Цифровий маркетинг також забезпечує стабільний дохід, пише Alltops. SEO та SMM-менеджери можуть розраховувати на зарплату від $500 до $1500 на місяць, а таргетологи – до $2000 за кампанію.

Копірайтинг та переклади є популярними серед початківців, зазначає GoIT. Середня вартість статті складає від 300 до 1500 грн, а переклади оплачуються у діапазоні $0,05–$0,15 за слово.

QA-тестувальники отримують хороший дохід, особливо в автоматизованому тестуванні. Automation QA можуть заробляти до $4000, а Manual QA – до $2890, констатують "Кадри ділового світу"

Віртуальні помічники займаються організацією завдань та обслуговуванням клієнтів, отримуючи від $800 на місяць. Про це пише iTechua.

Де шукати замовлення

Щоб знайти роботу, варто використовувати як міжнародні, так і українські платформи, зазначає TargetTrend.

Також читайте Стало відомо, як змінилися зарплати освітян за три роки

Серед міжнародних платформ особливо популярні Upwork (де середній дохід складає $20–$50/год) та Fiverr, що підходить для швидких завдань, наприклад, створення логотипів за $50–$300.

В Україні фрілансери активно користуються платформами Freelancehunt (комісія 10%, перевірені замовники), Work.ua, robota.ua та Djinni (анонімний пошук роботи для IT-фахівців).

Важливо відзначити, що для роботи з іноземними клієнтами необхідно володіти англійською на рівні Intermediate+.

Скільки реально можна заробляти онлайн?

Дохід залежить від професії, досвіду та платформи:

Початківці: $500–800 на місяць (копірайтинг, прості завдання у SMM).

Середній рівень: $1000–2000 (розробка, дизайн, маркетинг).

Експерти: $3000+ (технічні спеціалізації, кібербезпека, архітектура).

На Upwork українські фрилансери заробляють у середньому $20–100/год, а на Freelancehunt – 300–1000 грн/год.

2021 року Payoneer повідомила, що від третього кварталу 2020-го до третього кварталу 2021-го середній дохід українських фрилансерів зріс на 20%, досягнувши $3720 за квартал.

Суттєве зростання продемонстрували й креатори на соціальних платформах — їхній середній дохід зріс у понад 1,5 раза (58%) – до $1570 у третьому кварталі 2021 року.

Українські ІТ-компанії, що працюють із закордонними клієнтами, за рік збільшили середній дохід на 28%, досягнувши $4390 у третьому кварталі 2021 року. Одночасно зросла і кількість таких компаній — на 7%.

Фрилансери, які працюють через міжнародні біржі, також зафіксували зростання доходу — на 20% порівняно з липнем-вереснем 2020 року. У третьому кварталі 2021-го їхній середній заробіток склав $3720, а кількість фахівців зросла на 14%.

Однак, за даними дослідження сервісу Freelancehunt, опублікованого у серпні 2022 року, більшість фрилансерів (74,79%) отримують до $500 на місяць, 15,76% заробляють до $1000, 6,13% — від $1000 до $2000, 1,97% — від $2000 до $3000, і лише 1,35% мають дохід понад $3000. Про це пише ain.ua. Найвищі заробітки спостерігаються серед програмістів, дизайнерів та маркетологів.

Із початком війни 66,52% фрилансерів зазнали зниження доходів. Найчастіше про це повідомляють дизайнери, копірайтери та програмісти. Водночас у 24,93% виконавців заробіток залишився на тому ж рівні, а у 8,55% — навіть зріс. Поліпшити фінансове становище в цей складний період вдалося переважно програмістам і дизайнерам.

Для 49,72% опитаних віддалена робота стала єдиним джерелом доходу, тоді як 50,28% мають додаткові можливості для заробітку.

Конкуренція на ринку зросла, на думку 56,76% фахівців. Водночас 39,08% вважають її стабільною, а 4,16% навіть відзначають її зниження.

Як уникнути шахрайства?

Щоб працювати безпечно, необхідно перевіряти замовників. Наприклад, на Flexjobs усі вакансії модеруються вручну, а Freelancehunt пропонує систему "Сейф" для безпечних транзакцій.

Не варто погоджуватися на передоплату без укладення договору або часткової оплати. Також варто аналізувати відгуки про роботодавців, наприклад можна переглянути рейтинг виконавців.

Віддалена робота 2025 року залишається перспективним напрямком для українців. Найвищі заробітки пропонують IT та цифровий маркетинг, але конкуренція зростає. Для успіху важливо використовувати перевірені платформи, розвивати професійні та комунікаційні навички, а також вивчати англійську.

Авторка: Анна Суховецька

Читайте також: