Удаленная работа для украинцев: топ профессий, платформы и заработки

Украинские фрилансеры в 2025 году могут зарабатывать от $500–$3000 в месяц, работая из дома. Какие профессии самые прибыльные, где искать заказы и как избежать мошенничества? Разбираемся в деталях.

Украинский рынок удаленной работы в 2025 году предлагает широкий спектр возможностей. Наиболее востребованными остаются специалисты в сфере IT, цифрового маркетинга, копирайтинга, тестирования программного обеспечения и виртуальной помощи.

Самые прибыльные профессии в сфере фриланса и удаленной работы

IT-специалисты остаются лидерами по уровню дохода. Например, разработчики, работающие с языками JavaScript, Python или Java, могут зарабатывать до $2000 в месяц. UX/UI-дизайнеры получают от $1000 до $3000 за проект, а специалисты по кибербезопасности имеют доход в пределах $2000–$3000. Об этом пишет GoIT.

Цифровой маркетинг также обеспечивает стабильный доход, пишет Alltops. SEO и SMM-менеджеры могут рассчитывать на зарплату от $500 до $1500 в месяц, а таргетологи – до $2000 за кампанию.

Копирайтинг и переводы популярны среди начинающих, отмечает GoIT. Средняя стоимость статьи составляет от 300 до 1500 грн, а переводы оплачиваются в диапазоне $0,05–$0,15 за слово.

QA-тестировщики получают хороший доход, особенно в автоматизированном тестировании. Automation QA могут зарабатывать до $4000, а Manual QA – до $2890, констатируют "Кадры делового мира"

Виртуальные помощники занимаются организацией задач и обслуживанием клиентов, получая от $800 в месяц. Об этом пишет iTechua.

Где искать заказы

Чтобы найти работу, следует использовать как международные, так и украинские платформы, отмечает TargetTrend.

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Среди международных платформ особенно популярны Upwork (где средний доход составляет $20–50/ч) и Fiverr, подходящий для быстрых задач, например, создания логотипов за $50–$300.

В Украине фрилансеры активно пользуются платформами Freelancehunt (комиссия 10%, проверенные заказчики), Work.ua, robota.ua и Djinni (анонимный поиск работы для IT-специалистов).

Важно отметить, что для работы с иностранными клиентами необходимо владеть английским на уровне Intermediate+.

Сколько можно зарабатывать онлайн?

Доход зависит от профессии, опыта и платформы:

Начинающие: $500–800 в месяц (копирайтинг, простые задания в SMM).

Средний уровень: $1000-2000 (разработка, дизайн, маркетинг).

Эксперты: $3000+ (технические специализации, кибербезопасность, архитектура).

На Upwork украинские фрилансеры зарабатывают в среднем $20–100/ч, а на Freelancehunt – 300–1000 грн/ч.

В 2021 году Payoneer сообщила, что с третьего квартала 2020-го по третий квартал 2021-го средний доход украинских фрилансеров вырос на 20%, достигнув $3720 за квартал.

Существенный рост продемонстрировали и креаторы на социальных платформах — их средний доход вырос более чем в 1,5 раза (58%) – до $1570 в третьем квартале 2021 года.

Украинские ИТ-компании, работающие с зарубежными клиентами, за год увеличили средний доход на 28%, достигнув 4390 долларов в третьем квартале 2021 года. Одновременно возросло и количество таких компаний – на 7%.

Фрилансеры, работающие через международные биржи, также зафиксировали рост дохода – на 20% по сравнению с июлем-сентябрем 2020 года. В третьем квартале 2021 года их средний заработок составил $3720, а количество специалистов выросло на 14%.

Однако, по данным исследования сервиса Freelancehunt, опубликованного в августе 2022 года, большинство фрилансеров (74,79%) получают до $500 в месяц, 15,76% зарабатывают до $1000, 6,13% — от $1000 до $2000, 1,97% — от $2000 до $3000, и только 1,35% имеют доход больше $3000. Об этом пишет ain.ua. Самые высокие заработки наблюдаются среди программистов, дизайнеров и маркетологов.

С началом войны 66,52% фрилансеров испытали снижение доходов. Чаще об этом сообщают дизайнеры, копирайтеры и программисты. В то же время у 24,93% исполнителей заработок остался на том же уровне, а у 8,55% даже вырос. Улучшить финансовое положение в этот сложный период удалось в основном программистам и дизайнерам.

Для 49,72% опрошенных отдаленная работа стала единственным источником дохода, в то время как 50,28% имеют дополнительные возможности для заработка.

Конкуренция на рынке увеличилась, по мнению 56,76% специалистов. В то же время 39,08% считают его стабильным, а 4,16% даже отмечают его снижение.

Как избежать мошенничества?

Чтобы работать безопасно, нужно проверять заказчиков. К примеру, на Flexjobs все вакансии модерируются вручную, а Freelancehunt предлагает систему "Сейф" для безопасных транзакций.

Не следует соглашаться на предоплату без заключения договора или частичной оплаты. Также следует анализировать отзывы о работодателях, например, можно просмотреть рейтинг исполнителей.

Удаленная работа в 2025 году остается перспективным направлением для украинцев. Высокие заработки предлагают IT и цифровой маркетинг, но конкуренция растет. Для успеха важно использовать проверенные платформы, развивать профессиональные и коммуникационные навыки, а также учить английский.

Автор: Анна Суховецкая

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