Гнойник у ногтя: как лечить и избежать осложнений

Заболевание может привести к изменению формы или потере ногтя.

Паронихия – это воспаление тканей вокруг ногтя, сопровождающееся болью, отеком, покраснением, а иногда и гноем.

Об этом сообщил медицинский центр "Добробут".

Факторы риска и причины

Острая паронихия обычно возникает из-за бактериальных инфекций, в том числе стафилококки. Хроническую форму вызывают грибковые инфекции, часто из-за длительного контакта с водой или химикатами. Травмы кутикулы, неправильный маникюр или использование агрессивных препаратов могут быть также причиной заболевания.

Лечение паронихии

Острую форму лечат консервативно – обеспечивают пальцу покой, влажные компрессы и антибактериальную терапию. При хронической паронихии применяются противогрибковые средства. Если воспалительный процесс переходит в гнойную стадию, производят раскрытие и дренирование гнойника.

Профилактика заболевания

Для предотвращения паронихии важно, чтобы руки и ноги были сухими и чистыми, пользоваться резиновыми перчатками при работе с водой или химическими веществами, а также осторожно ухаживать за ногтями.

Напомним, ранее мы сообщали, что желатин содержит коллаген, который оказывает огромное положительное влияние на соединительную ткань, суставы, кости, а также кожу, волосы и ногти.

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