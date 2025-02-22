В Кремле раскрыли темы предстоящего разговора Путина и Трампа

Продолжается подготовка к личной встрече между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. На саммите лидеры двух стран обсудят глобальные проблемы, а не только войну в Украине.

Об этом заявил в субботу, 22 февраля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии российским государственным СМИ, передает Associated Press.

"Речь идет о том, чтобы начать двигаться в направлении нормализации отношений между нашими странами, найти пути решения острейших и потенциально очень-очень опасных ситуаций, которых очень много и среди которых — Украина", — сказал он.

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По словам одного из руководителей российской дипломатии, организация встречи Путина и Трампа находится на "ранней стадии", а для ее проведения понадобится "самая интенсивная подготовительная работа".

Рябков добавил, что представители США и России могут встретиться "в течение следующих двух недель", чтобы проложить путь для дальнейших переговоров между высшими чиновниками.

Напомним, Сергей Рябков также сообщил, что встреча представителей России и США состоится на уровне руководителей профильных департаментов, а ее участники должны обсудить устранение "раздражителей" в отношениях.

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