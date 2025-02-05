Стало відомо, як змінилися зарплати освітян за три роки

Зарплати українців у 2024 році зазнали суттєвих змін порівняно з 2021 роком, за інформацією Національного банку. В окремих галузях відзначається значний фінансовий приріст, однак освітян ці зміни не торкнулися.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Національного банку.

У 2024 році реальна зарплата в Україні зросла на 14,4%, що є значним покращенням порівняно з минулим роком (+3,7%) та падінням на 11,4% у 2022 році. Гетманцев зазначив, що зростання зумовлене дефіцитом кадрів у багатьох сферах. Зарплати в більшості галузей перевищили довоєнний рівень. У 3-му кварталі 2024 року реальна зарплата в середньому по економіці перевищувала рівень аналогічного періоду 2021 року на 7,2%.

У порівнянні 3-го кварталу 2024 року до 3-го кварталу 2021 року, особливо зросли зарплати в IT-сфері (+45,5%), торгівлі (+32,3%) та фінансах (+22,6%), готелів і ресторанів (+21,4%).

"На 2025 рік НБУ прогнозує суттєве сповільнення зростання реальних зарплат до + 3,8% під впливом більшої середньої інфляції (12,4% у 2025 проти 6,5% у 2024 році) і подальшої нормалізації ринку праці (зменшенню безробіття і структурних диспропорцій на ньому, але останні все ще залишатимуться на рівнях вищими за довоєнні показники)", - зазначив нардеп.

Згідно з оцінками Національного банку України, за останні три роки реальна зарплата в освіті знизилася на 14,8%, а в мистецтві — на 10,1%.

Раніше ми писали, який розмір мінімальних виплат закладено в держбюджеті на 2025 рік.

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