Кабмін змінив порядок виплат ветеранам та сім’ям загиблих військових

Кабінет міністрів України уточнив порядок виплат пенсій ветеранам війни та сім’ям загиблих військових.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп поінформував, що внесено зміни до порядку виплат пенсій, які не підлягають зменшенню через вирівнювальні коефіцієнти.

Пенсійний фонд України автоматично отримуватиме дані з Реєстру ветеранів війни через Міністерство у справах ветеранів.

Протягом 14 робочих днів ПФУ має перерахувати пенсії відповідним категоріям осіб.

Якщо після перевірки розмір пенсії зросте, доплату нарахують від 1 січня 2025 року.

До слова, восени 2024 року Кабмін затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".