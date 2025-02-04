Ворожий удар по Ізюму: кількість постраждалих стрімко зросла

У вівторок, 4 лютого, армія РФ атакувала місто Ізюм на Харківщині балістикою. Внаслідок удару кількість постраждалих зросла до 38 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 13:57:

Серед поранених є 15-річна дівчина;

Госпіталізовано 7 людей;

5 людей загинули.

"Зараз проводимо поквартирний обхід: визначаємо, кому потрібно тимчасове житло для розселення, кому зашивати вікна. Готуємо будівельні матеріали для роботи", – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Є загиблі, а серед поранених – дитина.

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