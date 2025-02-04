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Ворожий удар по Ізюму: кількість постраждалих стрімко зросла

Ворожий удар по Ізюму: кількість постраждалих стрімко зросла

Ворожий удар по Ізюму: кількість постраждалих стрімко зросла

Удар балістикою по Ізюму 4 лютого

Рятувальники продовжують працювати на місці жахливого обстрілу.

У вівторок, 4 лютого, армія РФ атакувала місто Ізюм на Харківщині балістикою. Внаслідок удару кількість постраждалих зросла до 38 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 13:57:

  • Серед поранених є 15-річна дівчина;
  • Госпіталізовано 7 людей;
  • 5 людей загинули.

"Зараз проводимо поквартирний обхід: визначаємо, кому потрібно тимчасове житло для розселення, кому зашивати вікна. Готуємо будівельні матеріали для роботи", – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Є загиблі, а серед поранених – дитина.

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