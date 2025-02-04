Ворожий удар по Ізюму: кількість постраждалих стрімко зросла

Рятувальники продовжують працювати на місці жахливого обстрілу.
У вівторок, 4 лютого, армія РФ атакувала місто Ізюм на Харківщині балістикою. Внаслідок удару кількість постраждалих зросла до 38 осіб.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Станом на 13:57:
- Серед поранених є 15-річна дівчина;
- Госпіталізовано 7 людей;
- 5 людей загинули.
"Зараз проводимо поквартирний обхід: визначаємо, кому потрібно тимчасове житло для розселення, кому зашивати вікна. Готуємо будівельні матеріали для роботи", – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Є загиблі, а серед поранених – дитина.
Читайте також: