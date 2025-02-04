РФ вдарила балістикою по центру Ізюма: Зеленський відреагував

Посеред дня 4 лютого армія Російської Федерації з балістики вдарила по місту Ізюм Харківської області. На місці удару триває рятувальна операція. загинуло щонайменше п'ять осіб.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

"Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя", - наголосив глава держави.

За словами президента, через російський удар зруйновано частину будівлі міської ради. Відомо, що 20 людей поранено. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині