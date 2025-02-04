Удар ракетою по центру Ізюма: зруйновано адмінбудівлі, під завалами - людина

Вдень 4 лютого російська окупаційна армія вдарила балістикою по Ізюму на Харківщині. Частково зруйновано адміністративні будівлі.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ще одна людина перебуває під завалами. Ліквідація наслідків триває", - наголосив чиновник.

З його слів, через удар ракети частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок. На місці російського удару працюють рятувальники, екстрена медична допомога та кінологічна служба.

Нагадаємо, росіяни вдарили балістикою по Ізюму на Харківщині. Загинуло четверо осіб.

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