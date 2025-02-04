Удар ракетой по центру Изюма: разрушены админздания, под завалами — человек

Днем 4 февраля российская оккупационная армия ударила баллистикой по Изюму в Харьковской области. Частично разрушены административные здания.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Еще один человек находится под завалами. Ликвидация последствий продолжается", — подчеркнул чиновник.

По его словам, из-за удара ракеты частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом. На месте российского удара работают спасатели, экстренная медицинская помощь и кинологическая служба.

Напомним, россияне ударили баллистикой по Изюму в Харьковской области. Погибли четыре человека.

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