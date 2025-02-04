РФ ударила баллистикой по центру Изюма: Зеленский отреагировал

В среду 4 февраля армия Российской Федерации по баллистике ударила по городу Изюм Харьковской области. На месте удара идет спасательная операция. погибли не менее пяти человек.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять больше силы — силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, — чтобы остановить террор и защитить жизнь", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, из-за российского удара разрушена часть здания городского совета. Известно, что 20 человек получили ранения. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, россияне ударили баллистикой по Изюму в Харьковской области. "Прилет" произошел в самом центре города. Погибли пять человек.

Читайте также:

Армия РФ ударила по Изюму в Харьковской области