Можно ли готовить на воде из-под крана: запомните раз и навсегда

Все знают, что пить воду из под крана нельзя, однако категорического запрета приготовления на ней блюд нет.

Эксперты по безопасности питания отвечают на этот вопрос. Если нет возможности фильтровать воду или покупать бутилированную, то использование воды из-под крана вполне допустимо. Перед приготовлением блюд водопроводную воду обязательно надо прокипятить, чтобы уничтожить все примеси. Именно такая жидкость будет вполне безопасной для организма и не навредит здоровью. Однако не следует готовить из такой воды чай или кофе, и тем более не следует пить сырую воду из-под крана.

Какие примеси имеет вода из-под крана: объяснение экспертов

На самом деле водопроводная вода проходит несколько этапов очистки. А все потому, что ее берут из разных источников, и она проходит сотни метров трубопровода. Для ее очистки используют разнообразные соли и минералы, и остатки этих веществ присутствуют в воде, когда она доходит до наших жилищ.

На качество воды влияет несколько факторов: жесткость, содержание железа и хлора, наличие накипи. От того, сколько в воде железа и хлора зависит его вкус. Если вода течет ржавыми трубами, то сваренные на ней супы и другие блюда будут иметь характерный привкус.

Также простое кипячение не всегда помогает. Напротив, некоторые эксперты утверждают, что при кипячении концентрация вредных веществ в воде только растет. Да и от запаха хлора тоже невозможно избавиться.

Поэтому специалисты рекомендуют использовать качественные проточные или кувшинные фильтры. Есть даже такие картриджи для фильтров, которые не только будут устранять запах и примеси, но и будут насыщать воду кальцием и другими полезными микроэлементами.

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