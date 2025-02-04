Українські військові просуваються на Харківщині: деталі

На Харківському напрямку, на північ від Липців, лінія фронту поступово рухається у напрямку до кордону з Росією.

Про це розповів представник служби зв'язків із громадськістю бригади "Хартія" Національної гвардії України Володимир Дегтярьов в ефірі "Суспільне Новини".

За його слова, водночас залишилося ще кілька ділянок, за які зараз тривають запеклі бої. Наразі доводиться вибивати окупантів не стільки з траншей і укріплених традиційних фортифікацій, скільки з глибоких нір.

"Ми створили окремий підрозділ, відкрили окремий набір і підготовку - як пілотів, так і техніків-інженерів. Нещодавно провели велику операцію, де одночасно було задіяно кілька десятків як повітряних, так і наземних дронів", - наголосив військовий.

Дегтярьов додав, що чим далі, тим більше йде розуміння ролі логістичних завдань, вогневого ураження, мінування та розмінування.

Нагадаємо, раніше Володимир Дегтярьов повідомляв, що від лінії фронту до Харкова 20 км. Наразі українські Збройні сили ведуть наступальні дії на Харківському напрямку.

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