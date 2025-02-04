Удар по Ізюму: зросла кількість постраждалих, серед них дитина

Медики проводять операції трьом пораненим через російську атаку на Ізюм.

Унаслідок атаки на Ізюм Харківської області 4 лютого кількість постраждалих зросла до 24.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На цей момент в Ізюмі були госпіталізовані 24 постраждалих. Серед них опинилася й дитина.

"Серед них – дівчинка 15 років, отримала осколкове поранення, стан – середній", – йдеться у заяві.

Також читайте Армія РФ вдарила по Україні дронами: скільки безпілотників вдалося збити

Очільник ОВА зазначив, що ще троє людей перебувають в операційній. Медики надають всю необхідну допомогу.

Синєгубов також повідомив подробиці про чотирьох загиблих в Ізюмі. Це дві жінки та двоє чоловіків, усі – цивільні. Дані людей встановлюються.

Нагадаємо, російські війська вдень 4 лютого вдарили балістикою по Ізюму. Спершу було відомо про чотирьох загиблих та 20 постраждалих.