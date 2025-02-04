Армія РФ вдарила по Україні дронами: скільки безпілотників вдалося збити

Майже 30 дронів було локаційно втрачено.

Вночі проти 4 лютого 2025 року російська армія атакувала Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 37 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях", - поінформували в Командуванні.

Зазначається, що 28 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено. Цієї ночі загарбники атакували безпілотниками із напрямків Орла, Курська і Брянська, що в РФ.

Як повідомлялося, вночі проти 4 лютого ворог атакував Україну ударними безпілотниками. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

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