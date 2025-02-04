Армия РФ ударила по Украине дронами: сколько беспилотников удалось сбить

Почти 30 дронов были локационно потеряны.
Ночью против 4 февраля 2025 года российская армия атаковала Украину 65 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 37 дронов.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил.
"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 37 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях", — проинформировали в Командовании.
Отмечается, что 28 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. Этой ночью захватчики атаковали беспилотниками по направлениям Орла, Курска и Брянска в РФ.
Как сообщалось, ночью против 4 февраля враг атаковал Украину ударными беспилотниками. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
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