Враг атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 4 февраля атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

БПЛА в северной части Сумщины, курсом на Черниговщину.

БПЛА в юго-западной части Сумщины, курс юго-западный.

Ранее сообщалось, что в российской армии используются наземные системы управления, которые могут контролировать "стаи" беспилотников.

Мы ранее информировали, что в Харькове после удара вражеского дрона пожар охватил около 2000 кв. м.

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