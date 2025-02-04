Враг атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 4 февраля атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
- БПЛА в северной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
- БПЛА в юго-западной части Сумщины, курс юго-западный.
Ранее сообщалось, что в российской армии используются наземные системы управления, которые могут контролировать "стаи" беспилотников.
Мы ранее информировали, что в Харькове после удара вражеского дрона пожар охватил около 2000 кв. м.
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