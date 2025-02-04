Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: карта тривог

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: карта тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 4 лютого атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • БпЛА в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА в південно-західній частині Сумщини, курс південно-західний.

Раніше повідомлялося, що у російської армії використовують наземні системи управління, які можуть контролювати "зграї" безпілотників.

Ми раніше інформували, що у Харкові після удару ворожого дрона пожежа охопила близько 2000 кв. м.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.
 

Повʼязані теми:

Наступна публікація