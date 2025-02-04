Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: карта тривог

Російські загарбники в ніч проти 4 лютого атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

БпЛА в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.

БпЛА в південно-західній частині Сумщини, курс південно-західний.

Раніше повідомлялося, що у російської армії використовують наземні системи управління, які можуть контролювати "зграї" безпілотників.

Ми раніше інформували, що у Харкові після удару ворожого дрона пожежа охопила близько 2000 кв. м.

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