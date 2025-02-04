Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: карта тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 4 лютого атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- БпЛА в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА в південно-західній частині Сумщини, курс південно-західний.
Раніше повідомлялося, що у російської армії використовують наземні системи управління, які можуть контролювати "зграї" безпілотників.
Ми раніше інформували, що у Харкові після удару ворожого дрона пожежа охопила близько 2000 кв. м.
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