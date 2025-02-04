"Челсі" у вольовому стилі обіграв "Вест Гем", піднявшись до топ-4 АПЛ (відео)

"Сині" без відстороненого через допінг Михайла Мудрика продовжують боротися за потрапляння до Ліги чемпіонів.

"Челсі" на своєму полі переміг "Вест Гем" у заключному матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм зустрічі залишився за "молотобійцями". На 42-й хвилині гостей вивів уперед Джеррод Бовен.

Однак у другому таймі підопічні Енцо Марески зуміли переламами перебіг поєдинку. Спочатку на 64-й хвилині рахунок зрівняв Педру Нету. А потім на 74-й хвилині автогол Аарона Ван-Біссаки дозволив "синім" здобути перемогу.

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, який здав позитивний тест на допінг, продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу. У пробі "А" 24-річного гравця виявили заборонену речовину, результати відкриття проби "B" поки що невідомі.

Огляд матчу "Челсі" – "Вест Гем"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Челсі" (43 очки) піднявся на четверте місце в АПЛ, обійшовши "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл", які мають по 41 балу. "Вест Гем" (27 пунктів) посідає 15-ту позицію.

У наступному турі "Челсі" 14 лютого на виїзді зустрінеться з "Брайтоном", а "Вест Гем" днем пізніше прийме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

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