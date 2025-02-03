Трамп окреслив нові повноваження Маска

За словами президента США, завдання Маска полягає в тому, щоб скоротити уряд.

Президент США Дональд Трамп розповів про повноваження бізнесмена Ілона Маска, який очолює ініціативу зі скорочення федерального уряду. Маск, за словами Трампа, не діятиме "без схвалення" адміністрації президента.

Про це йшлося під час розмови Трампа з журналістами в Овальному кабінеті 3 лютого, передає nbcnews.

Трампа запитали про доступ Маска до державних платіжних систем, на що Дональд Трамп однозначно відповів.

"Він (Ілон Маск — ред.) має доступ лише до звільнень людей, які, на його думку, не є хорошими, і якщо ми з ним погоджуємося... Ілон не може і не робитиме нічого без нашого схвалення. Ми надамо йому це схвалення за необхідності. Там, де це не доречно, ми не будемо цього робити. Тож він нам звітує", — додав Трамп.

За словами президента США, задача Маска полягає в тому, щоб скоротити уряд, але якщо існуватиме конфлікт інтересів, то бізнесмена "не підпустять і близько".

"У нього хороший, природний інстинкт. У нього є команда дуже талановитих людей. Ми намагаємося скоротити уряд, і він, ймовірно, зможе впоратися із цим так само добре, як і всі інші", — розповів Трамп.

Нагадаємо, напередодні бізнесмен і голова новоствореного Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск заявив про плани закрити USAID — Агентство США з міжнародного розвитку.

Додамо, що в США спочатку заявили про призупинення фінансування від USAID на 90 днів усіх міжнародних проєктів.

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