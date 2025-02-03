Трамп очертил новые полномочия Маска

По словам президента США, задача Маска состоит в том, чтобы сократить правительство.

Президент США Дональд Трамп рассказал о полномочиях бизнесмена Илона Маска, возглавляющего инициативу по сокращению федерального правительства. Маск, по словам Трампа, не будет действовать "без одобрения" администрации президента.

Об этом шла речь во время разговора Трампа с журналистами в Овальном кабинете 3 февраля, передает nbcnews.

Трампа спросили о доступе Маски к государственным платежным системам, на что Дональд Трамп однозначно ответил.

"Он (Илон Маск — ред.) имеет доступ только к увольнениям людей, которые, по его мнению, не хороши, и если мы с ним соглашаемся... Илон не может и не будет делать ничего без нашего одобрения. Мы предоставим ему это одобрение при необходимости. Там, где это не уместно, мы не будем этого делать.

По словам президента США, задача Маска состоит в том, чтобы сократить правительство, но если будет существовать конфликт интересов, то бизнесмена "не подпустят и в помине".

"У него хороший, естественный инстинкт. У него есть команда очень талантливых людей. Мы пытаемся сократить правительство, и оно, вероятно, сможет справиться с этим так же хорошо, как и все остальные", — рассказал Трамп.

Напомним, накануне бизнесмен и глава вновь Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил о планах закрыть USAID — Агентство США по международному развитию.

В США первоначально заявили о приостановлении финансирования от USAID на 90 дней всех международных проектов.

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