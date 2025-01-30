Илон Маск номинирован на Нобелевскую премию мира: какое основание

Богатейший человек мира Илон Маск, вложив более $270 млн в предвыборную кампанию Дональда Трампа, уже имеет беспрецедентное влияние на американскую политику.

Американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию за 2025 год.

Об этом в своем Facebook сообщил член Европейского парламента от Словении Бранко Гримс.

По словам политика, он подал кандидатуру Маска из-за его "последовательной приверженности фундаментальному праву человека на свободу слова, а значит, и на мир".

Гримс поблагодарил всех, кто поддержал эту инициативу:

“Предложение, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а следовательно, и мир, получивший Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня. Искреннее благодарность всем соавторам и всем, кто помог с этим”, — написал он в своем сообщении.

Напомним, миллиардер и одна из ключевых фигур в окружении президента США Дональда Трампа Илон Маск выступил на предвыборном мероприятии немецкой ультраправой партии AfD, заявив, что "дети не должны быть виновны в грехах своих родителей", раскритиковав немецкое общество за чрезмерное внимание к трагическому прошлому. Это не осталось без внимания главы мемориала памяти жертв Холокоста Дани Даяна.

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