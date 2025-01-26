Илон Маск угрожает будущему Германии – глава мемориала Холокоста

Миллиардер и одна из ключевых фигур в окружении президента США Дональда Трампа Илон Маск выступил на предвыборном мероприятии немецкой ультраправой партии AfD, заявив, что "дети не должны быть виновны в грехах своих родителей", раскритиковав немецкое общество за чрезмерное внимание к трагическому прошлому. Это не осталось без внимания главы мемориала памяти жертв Холокоста Дани Даяна.

Об этом говорится в NBC News.

Глава израильского мемориала жертв Холокоста заявил, что миллиардер обидным образом относится к истории нацизма и угрожает демократическому будущему Германии. В своем заявлении он подчеркнул, что память о прошлом имеет основополагающее значение для будущего страны.

"Если это не будет сделано, это будет оскорблением для жертв нацизма и явной опасностью для демократического будущего Германии", — сказал он.

Американский миллиардер Илон Маск выступил онлайн на презентации предвыборной кампании ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Галле-ан-дер-Заале выразил поддержку АДГ и призвал людей в Германии "гордиться тем, что они немцы".

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