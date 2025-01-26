Ілон Маск загрожує майбутньому Німеччини – голова меморіалу Голокосту

Мільярдер та одна з ключових фігур в оточенні президента США Дональда Трампа Ілон Маск виступив на передвиборчому заході німецької ультраправої партії AfD, заявивши, що "діти не повинні бути винними в гріхах своїх батьків", розкритикувавши німецьке суспільство за надмірну увагу до трагічного минулого. Це не залишилиося поза увагою голови меморіалу пам'яті жертв Голокосту Дані Даяна.

Про це йдеться в NBC News.

Голова ізраїльського меморіалу жертв Голокосту заявив, що мільярдер в образливий спосіб ставиться до історії нацизму і загрожує демократичному майбутньому Німеччини. У своїй заяві він наголосив, що пам'ять про минуле має основне значення для майбутнього країни.

"Якщо цього не буде зроблено, це буде образою для жертв нацизму і явною небезпекою для демократичного майбутнього Німеччини", – сказів він.

Американський мільярдер Ілон Маск виступив онлайн на презентації передвиборчої кампанії ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) у Галле-ан-дер-Заалі висловив підтримку АДГ та закликав людей у Німеччині "пишатися тим, що вони німці".

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