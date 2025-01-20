В Германии опасаются, что Трамп устроит диктатуру

Посол Германии в США Андреас Михаэлис предупредил, что грядущая администрация новоизбранного президента Дональда Трампа лишит правоохранительные органы страны и СМИ их независимости, и передаст крупным технологическим компаниям "власть совместного управления".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ.

В подписанном Михаэлисом документе от 14 января программа Трампа на его второй президентский срок описываются как программа "максимального подрыва", что приведет к "переопределению конституционного строя — максимальной концентрации власти у президента за счет Конгресса и федеральных штатов".

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"Основные демократические принципы и принципы сдерживаний и противовесов будут в значительной степени подорваны, законодательные власти, правоохранительные органы и средства массовой информации будут лишены независимости и будут использованы в качестве политического инструмента, а крупнейшие технологические компании получат соуправление государством", – говорится в документе.

Посол Германии упоминает и судебную систему, особенно Верховный суд США, как центральную часть попыток Трампа реализовать свой план. В то же время указано, что, несмотря на недавнее решение суда расширить полномочия президента, "даже самые большие критики предполагают, что это сможет предотвратить худшее".

Михаэлис считает контроль над Министерством юстиции и Федеральным бюро расследований ключевым для достижения Трампом его политических и личных целей, включая массовые депортации, возмездие предполагаемым врагам и юридическую безнаказанность.

По словам немецкого дипломата, новоизбранный президент США имеет широкие юридические возможности, чтобы навязать штатам свою программу, заявив, что "даже военное развертывание внутри страны для полицейских действий было бы возможно в случае объявленного "восстания" и "вторжения". Издание отметило, что закон Posse Comitatus 1878 года запрещает федеральным военным участвовать в работе внутренних правоохранительных органов, но есть определенные исключения.

Михаэлис также предусматривает "переопределение Первой поправки", говоря, что Трамп и миллиардер Илон Маск уже принимают меры против не сотрудничающих критиков и медиакомпаний.

"Один использует судебные иски, угрожает уголовным преследованием и лишением лицензии, другой – манипулирует алгоритмами и блокирует учетные записи", – говорится в документе.

Переходная команда Трампа не комментировала оценку немецкого посла.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 19 января заявила, что Берлин "продолжит тесно сотрудничать [с США], но, конечно, мы также хотим продолжать отстаивать наши собственные интересы". По просьбе объяснить позицию посла Германии по отношению к Трампу Бербок сказала, что Михаэлис просто выполнял свою работу, и что президент США открыто заявил о большей части своего плана.

К слову, Трамп заявлял, что он будет решительнее добиваться применения смертной казни в отношении лиц, совершивших насильственные действия.

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