3000 близнецов приняли участие в новом исследовании: что удалось выяснить

Небольшие изменения в вашем рационе могут положительно повлиять на психическое здоровье.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, сообщает Unilad.

В таких исследованиях часто используют близнецов, поскольку у них от 50 до 100 процентов общего генетического фона, что делает их идеальными кандидатами для сравнительных исследований.

Сейчас обнародованы результаты нового исследования, в котором приняли участие более 3000 близнецов из четырех стран: Австралии, Дании, Швеции и США в возрасте от 45 до 90 лет.

В нем рассматривались продольные связи между употреблением фруктов и овощей и депрессивными симптомами у людей среднего и старшего возраста.

В течение 11 лет исследователи Центра здорового старения мозга Сиднейского университета (CHeBA) оценивали связь между потреблением фруктов и овощей и депрессивными симптомами у участников исследования.

В результате был сделан вывод, что близнецы, которые ели больше фруктов и овощей, имели меньше депрессивных симптомов.

"Полученные данные являются еще одним аргументом в пользу увеличения потребления фруктов и овощей взрослыми старше 45 лет", — отмечает главный автор исследования Аннабель Метисон.

В исследовании далее объясняется: "Наш мета-анализ четырех наблюдательных исследований с участием взрослых старше 45 лет показал, что более высокое потребление фруктов и овощей связано с меньшим риском возникновения депрессии (15% и 9% соответственно). Однако эти данные имеют определенные ограничения; например, на сегодняшний день лишь несколько исследований были сосредоточены на пожилых людях, и обнаруженные связи могут быть связаны с остаточной неразберихой".

В частности, в двух скандинавских исследованиях был обнаружен низкий уровень потребления фруктов и овощей: "Средний показатель в обоих исследованиях составляет менее половины рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения нормы потребления — по меньшей мере 5 порций в день. Мы не знаем, насколько снизится уровень депрессии, если увеличить потребление до рекомендуемого уровня.

Несмотря на то, что исследование может иметь определенные ограничения, научное сообщество часто увлекается исследованиями близнецов.

Обсуждая преимущества исследования близнецов, соавтор исследования и руководитель группы геномики и эпигеномики CHeBA, доктор Карен Мазер, сказала: "Близнецы имеют 50-100% общего генетического фона, а когда они воспитываются вместе, то находятся в одной семейной среде. Одним из преимуществ близнецового дизайна является то, что он может помочь решить проблему нежелательных факторов, таких как социально-экономический статус в начале жизни, влияющих на результаты".

Напомним, близнецы 12 недель тренировались с разницей в 20 минут и были шокированы результатом. Братья решили выяснить, стоит ли прилагать вдвое больше усилий.

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