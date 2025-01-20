Как приготовить домашний бальзам для собачьих лап

Зимние морозы, лед и соль на тротуарах могут сильно навредить лапам вашего любимца. Именно поэтому важно обеспечить дополнительную защиту для подушечек лап вашей собаки.

Домашний бальзам, о котором рассказало издание Martha Stewart, изготовленный из натуральных ингредиентов, таких как масло ши, кокосовое масло и пчелиный воск, станет отличным решением по уходу за нежными лапами вашего четырехлапого друга. зимние дни.

Важность использования бальзама

Зимние холодные условия и агрессивное действие соли могут вызвать пересыхание и трещины на лапах собак. Бальзам, приготовленный своими руками, поможет увлажнить и защитить подушечки от повреждений. Это особенно важно для собак, которые много времени проводят на улице. Натуральные ингредиенты бальзама не только увлажняют и смягчают лапы, но заживляют потрескавшуюся кожу. Кроме того, это средство подходит как для собак, так и кошек.

Ингредиенты

Этот бальзам создан из полностью натуральных ингредиентов. Масло ши, кокосовое и оливковое масло обладают мощными увлажняющими свойствами, а пчелиный воск помогает заживлять потрескавшуюся кожу и создает защитный барьер. Эти компоненты не только кондиционируют и увлажняют, но и предотвращают раздражение, ускоряют заживление и безопасны для домашних животных, даже если ваш любимец решит слизать средство.

Как часто наносить бальзам

Частота нанесения зависит от цели использования. Если вы используете бальзам для профилактического ухода, достаточно наносить его 4-5 раз в неделю. При лечении потрескавшихся лап можно наносить средство 2-3 раза в день. Перед нанесением просто распределите тонкий слой бальзама на подушечки лап вашего любимца. Не беспокойтесь, если ваш пес слизывает средство — все ингредиенты абсолютно безопасны.

Как долго хранится бальзам

Этот бальзам может храниться до 1 года, если держать его в прохладном, сухом месте. Вы также можете использовать его для ухода за лапами кошек или других домашних животных.

Что вам понадобится

Ингредиенты:

Большая банка

Кокосовое масло 1/4 стакана

Оливковое масло 1/8 стакана

Масло ши 1/4 стакана

Пчелиный воск 1/4 стакана

Две маленькие стеклянные банки с крышками

Приготовление:

В большую банку положите масло ши, кокосовое и оливковое масло, гранулы пчелиного воска. Хорошо размешайте ингредиенты. Заполните среднюю кастрюлю водой так, чтобы она покрывала содержимое банки на несколько дюймов. Доведите воду до кипения, убавьте огонь до минимума и поставьте банку в воду. Варите на медленном огне около 10 минут, пока все ингредиенты полностью не растают. Время от времени перемешивайте смесь. Осторожно извлеките банку из кастрюли. Перелейте растопленную смесь в две маленькие стеклянные банки. Дайте ей остыть до комнатной температуры и застыть перед использованием.

Советы:

После прогулки мойте лапы, чтобы смыть соль и реагенты.

Избегайте прогулок по гололедице, которая может травмировать подушечки лап.

Купите специальные ботиночки для собак для особенно морозных дней.

Сделайте зиму комфортной для вашего питомца и обеспечьте ему надежный уход за лапами.

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