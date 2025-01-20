Как быстро успокоиться в любой кризисной ситуации: три лучших метода

Стресс – это естественная реакция организма на раздражитель, которая помогает нам справиться с постоянными изменениями в окружающей среде. Однако иногда бывает крайне тяжело управлять своими эмоциями, особенно когда это гнев, обида или раздражение. А чтобы быстро взять себя в руки и успокоиться, психологи рекомендуют применять эти три лучших метода.

Как быстро взять себя в руки и успокоиться: советы психологов

Глубокое медленное дыхание. Такой прием очень популярен, потому известен всем, однако ученые только в 2017 году поняли, почему он так хорошо работает. Биохимики Медицинской школы Стэнфордского университета нашли в стволе мозга крошечный кластер нейронов, связывающий скорость и глубину дыхания и эмоциональное состояние. Ученые обнаружили, что активные и поверхностные вдохи приводят к повышению уровня возбуждения и нервозности. А когда человек дышит глубоко и медленнее, наоборот, успокаивается и расслабляется.

Такой прием очень популярен, потому известен всем, однако ученые только в 2017 году поняли, почему он так хорошо работает. Биохимики Медицинской школы Стэнфордского университета нашли в стволе мозга крошечный кластер нейронов, связывающий скорость и глубину дыхания и эмоциональное состояние. Ученые обнаружили, что активные и поверхностные вдохи приводят к повышению уровня возбуждения и нервозности. А когда человек дышит глубоко и медленнее, наоборот, успокаивается и расслабляется. Сжатые пальцы в кулак. Если сжать кулак с загнутым внутрь большим пальцем, это поможет успокоиться. Сначала сделайте глубокий вдох и на выдохе, не торопясь, сожмите кулак еще сильнее. Затем расслабьте кулак и глубоко вдохните воздух. Повторите это упражнение пять раз с закрытыми глазами. Это поможет успокоиться и снять нервное напряжение.

Если сжать кулак с загнутым внутрь большим пальцем, это поможет успокоиться. Сначала сделайте глубокий вдох и на выдохе, не торопясь, сожмите кулак еще сильнее. Затем расслабьте кулак и глубоко вдохните воздух. Повторите это упражнение пять раз с закрытыми глазами. Это поможет успокоиться и снять нервное напряжение. Массаж головы и лица. Врачи говорят, что на голове сосредоточено много нервных окончаний. Поэтому человек бессознательно, когда нервничает, может гладить себя по голове и делать легкий массаж. Психологи рекомендуют делать массаж головы в стрессовых ситуациях, чтобы быстро успокоиться. Надо просто пройтись пальцами, словно расческой, по коже головы от лба до затылочной зоны. Также разотрите пальцами щеки, лоб и виски.

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