Курс валют в Украине: доллар быстро дешевеет – покупать или продавать

Доллар снова дешевеет и довольно быстро: курс продажи упал заметно ниже 43 гривен за доллар. Почему изменился тренд, ожидать ли дальнейшего снижения курса в предпоследнюю неделю января, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 20 по 26 января;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, снижение курса наличного доллара началось во вторник, 14 января, а заметным стало несколько дней спустя. На воскресенье, 19 января, средний курс продажи был 42,66 (-34 коп. за неделю), средний курс покупки 42,06 грн/доллар (-10 коп. за неделю).

Самая высокая цена продажи доллара была 42,90 грн (-35 коп. за неделю), самая низкая – 42,30 грн/доллар (-30 коп.). Максимальный курс покупки составлял 42,30 грн (-45 коп.), то есть равнялся минимальному курсу продажи. Очевидно, что речь идет о разных банках в разных городах Украины: дорого покупали доллар там, где и продавали дороже средней цены по рынку и наоборот.

Курс наличного евро также снижался всю неделю как в продаже, так и в покупке. Евровалюта потеряла 33 коп. в продаже и 35 коп. в покупке, подешевев согласно 44,07 и 43,34 грн/евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, также наблюдался нисходящий тренд курса доллара. За неделю, с 13 по 19 января, средний курс продажи доллара снизился на 43 коп. до 42,55 грн/доллар, по покупке на 40 коп. до 42,50 грн/доллар.

А вот евровалюту уже вторую неделю подряд лихорадило, курс менялся синусоидально: что два дня то вверх, то вниз. Колебания составили 40 коп. в продаже, от 44 до 44,40 грн/евро и 70 коп. в покупке, от 43,85 до 44,15 грн/евро. На воскресенье, 19 января, курс продажи у нелегалов был 44,07 (-35 коп. за неделю), курс покупки 44 грн/евро (-13 коп. за неделю).

Эксперты называют такие скачки курса евро ситуативными, связанными с незначительными объемами продаж, что арифметически давало большой разброс. И вообще рядовым гражданам лучше не рисковать и покупать и продавать валюту на официальном рынке, пусть и по менее выгодному курсу, так надежнее, отметил Олег Пендзин.

Нацбанк всю прошлую неделю укреплял гривну по отношению к доллару. Долговременный тренд на девальвацию, начавшийся в последнюю неделю ноября прошлого года, остановился во вторник, 14 января, а с пятницы, 17-го, сменился противоположным, ревальвационным. По состоянию на понедельник, 20 января, гривна официально подорожала за неделю на 15 коп. до 42,13 грн/доллар.

Официальный курс евро в течение недели менялся разнонаправленно, колебания были в пределах 45 коп., от 43,12 до 43,57 грн/евро. На 20 января регулятор установил курс 43,37 грн/евро (-20 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро сохранилось на уровне 1,03 доллара за евро.

Андрей Шевчишин говорит, что доллар подешевел из-за сугубо рыночных факторов : предложение валюты как на межбанковском, так и на наличном рынках выросло, а спрос существенно уменьшился. Нацбанк не вмешивался в смену тренда, значительные объемы валюты регулятором не были выкуплены.

"Если в начале января спрос на покупку валюты увеличился на 25% при снижении предложения, то в дальнейшем ситуация изменилась на противоположную, на межбанковском рынке появилось значительное количество продавцов, – анализирует Андрей Шевчишин. – Предложение на межбанке выросло на 20%, потому что продавцы реализуют валюту для выполнения необходимых платежей в гривнах в бюджет, а спрос почти не изменился. итога средний безналичный курс упал с 42,45 до 42,15 грн/доллар. На наличном рынке спрос на валюту также не увеличился, похоже, что спекулятивный ажиотаж пошел на спад.

Андрей Забловский добавил, что на рынок перестало давить значительное количество гривны из госбюджета, выплаченной в декабре 2024 года, это рекордные расходы — более 705 млрд грн.

"Эти средства постепенно разошлись, частично трансформировались в доллары и евро, спекулятивный ажиотаж пошел на убыль, а курс доллара снизился", – констатировал эксперт.

Чего ждать от курса валют

Эксперты дали разные прогнозы: от дальнейшего удешевления доллара или его стабильности до возможных скачков курса, вызванных, в частности, инаугурацией нового президента США, которая, напомним, назначена на 20 января.

Андрей Шевчишин назвал два фактора, которые будут влиять на курс доллара как на текущей неделе, так и дальше.

"Первое – Национальный банк, по моему мнению, повысит на неделе учетную ставку (процент годовых, под который регулятор кредитует коммерческие банки – Авт.) с 13,5% до 14% годовых, это несколько укрепит гривну, – говорит Андрей Шевчишин. – Второй фактор – ускорение инфляции, которую регулятор может затормозить только сдерживанием курса доллара за счет его дополнительных продажа на межбанке. Поэтому увидим в ближайшие дни стабилизацию курса, доллар не будет дешеветь, но и не будет дорожать».

Андрей Забловский не исключает, что гривна на текущей неделе может еще укрепиться, но ненамного.

"Межбанковский рынок будет колебаться в коридоре 42,15-42,40 грн/доллар, а наличная гривня — в пределах 42,50-42,70 грн, речь идет о курсе продаж, — уточнил эксперт. — Впрочем, есть еще такой фактор, как политические события недели. В частности, инаугурация 20 января нового президента США и его первые заявления по экономической политике страны, например, об уже анонсированную политику сильного доллара. Они могут повлиять на курс гривны – как ослабить ее, так и укрепить".

Олег Пендзин воздержался от прогноза, куда будет двигаться курс доллара в Украине с 20 по 26 января.

"Эту неделю можно образно назвать "неделей Трампа", потому что есть информация, что новый американский президент сразу подпишет ряд уже готовящихся важных экономических указов. С большой вероятностью они будут касаться так называемых "торговых войн", о чем было заявлено. Поэтому возможны непрогнозируемые колебания курсов многих мировых валют, в том числе и гривны. Они не будут значительными, но будут иметь место Немного подождем", – объяснил свою позицию Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин советует зарабатывать на гривне, вкладывая ее прежде всего в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком действия три месяца. А небольшие суммы – до 10 тыс. грн лучше положить на краткосрочный депозит.

"Во время войны три месяца — это реально прогнозируемый период времени относительно возможных изменений на финансовом рынке или их отсутствия, — пояснил Олег Пендзин. — Так вот, в ближайшие 90-100 дней не усматривается каких-либо кардинальных потрясений, которые могут негативно повлиять на курс гривны, то есть обвалить его. За текущий квартал можно заработать свыше 3% от суммы гривневого вклада и свыше 4% — на краткосрочных ОВГЗ".

Андрей Шевчишин отметил, что сейчас стоит покупать дешевеющий доллар, потому что в долгосрочной перспективе (несколько лет) это даст прибыль за счет роста курса.

"Наличная валюта дома – сбережения на длительный срок, которые всегда под рукой, – напомнил эксперт. – Те, кто хотят иметь прибыль быстрее – пусть покупают ОВГЗ или несут гривну в банк на депозиты".

Андрей Забловский назвал несколько новых инструментов для инвестиций, появившихся на рынке.

"Лучше всего — это диверсификация, то есть не стоит держать все сбережения только в гривне или только в валюте, — подчеркнул Андрей Забловский. — Сейчас около 40% сбережений можно вложить в краткосрочные гривневые депозиты или в ОВГЗ, остальные — в доллары или евро. Также в Украине уже доступны инвестиции в проекты, которые могут дать гораздо большую прибыль, чем традиционные, однако требуют определенного уровня финансовой грамотности. Есть много разных криптовалют, фонды инвестирования в недвижимость и т.д.

Относительно продажи валюты советы экспертов остались неизменными: по-прежнему продавать ее не стоит без крайней необходимости.

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