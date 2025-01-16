Когда закончится война в Украине: эксперт назвал шокирующие цифры

Война в Украине, если западные партнеры предоставят все обещанное вооружение, продлится еще минимум три года — до 2027-2028 года. В течение всего 2025 года будут продолжаться активные боевые действия.

Такой сценарий в комментарии сайту ТСН.ua называет оптимальным лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, это минимальные цифры. А возможность окончить войну у Украины, говорит, была и раньше.

"Если бы нам, мягко так скажем, не помешали наши партнеры, мы бы закончили войну до конца 2022 года. Потому что наша возможность выхода на Мелитополь была сорвана буквально вмешательством наших партнеров — нас отправили на Купянск. Хотя у нас была возможность выхода на Мелитополь и возможность движения дальше на освобождение Крыма была… Это было в 2022 году, тогда бы и закончили (войну – ред.)”, — считает Роман Свитан.

Когда закончится война в Украине

В то же время, по его словам, если бы в 2023 западные партнеры предоставили Украине обещанные самолеты и ракеты, россияне не подорвали бы Каховскую гидроэлектростанцию. А украинская армия могла бы форсировать Днепр, зайти в Крым и освободить его — тогда в 2024 году мы бы закончили войну.

“Но сегодня Украина находится в той ситуации, когда если нам дадут все, что мы просим: самолеты, ракеты и т.д. – нам воевать не менее трех лет. Это оптимальный вариант", – говорит военный эксперт.

Роман Свитан объясняет: год-полтора понадобится, чтобы освободить Крым и еще года два "выдавливать" россиян из Донбасса — до 2027-2028 года.

"Они будут идти. Но, конечно, бежать не будут. Поскольку у них в тылу 7000 км России, то огрызаться они будут с яростью. Нам придется отрезать Донбасс по Дону где-то до Ростова, а дальше уже эту группировку, оставшуюся на Донбассе, уничтожать. А с остальных территорий они уйдут. Как ушли, сбежали в 2024 году из Сирии. Потому три года нам точно еще воевать. Активные боевые действия весь 2025 г. будут — это 100%”, — считает Роман Свитан.

Он называет этот сценарий оптимальным — наиболее отвечающим сегодняшним условиям.

"Лучший сценарий — это, если завтра Путин проснется, наденет тапочки, пойдет на работу, забудет как дышать и умрет. И тогда война может быстрее закончиться”, — говорит военный эксперт.

Он отмечает, что западные партнеры будут продолжать оказывать помощь Украине, ведь она является форпостом стран НАТО.

“Мы воюем с российско-северокорейско-иранско-китайской осью, так называемой осью зла. Нас никто однозначно не бросит. Поэтому поддержка будет поставок будет, финансирование будет. Нам не дают все, что нам нужно и никогда не дадут все, что нам нужно. Почему? Потому что никогда никому не давалось все, что нужно. А оружия на поле боя никогда не бывает много. Вот сколько бы ни дали — всегда будет мало. Но необходимый минимум — тот, который нужен для выполнения каких-либо задач, нам точно давали и дадут в последующие годы. То есть, никуда никто не денется”, — говорит Роман Свитан.

По его словам, анализируя запланированные поставки помощи на 2025 год, можно сказать, что ее будет достаточно для того, чтобы начать освобождать Крым дальнобойными средствами поражения.

Сколько лет еще может воевать Россия

Роман Свитан говорит, что сегодня у России есть несколько значительных проблем, которые она уже не может решить.

"Есть санкционные проблемы, которые быстро не решаются. А это значит проблема с экономикой. В 2025 году она уже точно начнет спотыкаться. Россияне вышли на максимальные обороты в своем производстве с техникой и боеприпасами. Они в этом году будут практически работать с так называемых колес. Что это такое? Они вышли на нулевые складские остатки практически из всех видов вооружений, боеприпасов и личного состава. Они покупают в большом количестве примерно половину боеприпасов. Начали искать закупку техники", – рассказал военный эксперт.

По его словам, это говорит о том, что Россия уже не может сама себя обеспечивать — в том темпе, в котором сейчас продолжаются боевые действия.

“Поэтому здесь уже будет зависеть от того, как наши партнеры будут давить на Северную Корею, Иран, Китай для того, чтобы не дать России восстановиться или по крайней мере поддерживать боевые действия в том темпе, в котором она их ведет. Можно спрогнозировать, что Трамп будет давить на Китай и Северную Корею — это уже неоднократно было им артикулировано. На это можно надеяться как минимум. Следовательно, можно сказать, что Россия вот такой темп, как сейчас, его по меньшей мере не увеличит”, — говорит Роман Свитан.

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