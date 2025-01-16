Коли закінчиться війна в Україні: експерт назвав шокувальні цифри

Війна в Україні, якщо західні партнери нададуть усе обіцяне озброєння, триватиме ще щонайменше три роки — до 2027-2028 року. Протягом усього 2025 року триватимуть активні бойові дії.

Такий сценарій у коментарі сайту ТСН.ua називає оптимальним льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, це — мінімальні цифри. А можливість закінчити війну в України, каже, була і раніше.

“Якби нам, м'яко так скажемо, не завадили наші партнери, ми б закінчили війну до кінця 2022 року. Бо наша можливість виходу на Мелітополь тоді була зірвана буквально втручанням наших партнерів — нас відправили на Куп'янськ. Хоча в нас була можливість виходу на Мелітополь і можливість руху далі на звільнення Криму була… Це було 2022 року, тоді б уже й закінчили (війну – ред.)”, — вважає Роман Світан.

Коли закінчиться війна в Україні

Водночас, за його словами, якби 2023 року західні партнери надали Україні обіцяні літаки та ракети, росіяни не підірвали б Каховську гідроелектростанцію. А українська армія могла б форсувати Дніпро, зайти до Криму і звільнили його — тоді 2024 року ми б закінчили війну.

“Але сьогодні Україна перебуває в тій ситуації, коли якщо нам дадуть все, що ми просимо: літаки, ракети тощо — нам воювати щонайменше три роки. Це оптимальний варіант”, — каже військовий експерт.

Роман Світан пояснює: рік-півтора знадобиться, щоб звільнити Крим і ще років зо два “видавлювати” росіян з Донбасу — до 2027-2028 року.

“Вони йтимуть. Але, звісно, тікати не будуть. Оскільки в них у тилу 7000 км Росії, то огризатися вони будуть з розлюченістю. Нам доведеться відрізати Донбас по Дону десь до Ростова, а далі вже це угруповання, що залишилося на Донбасі, знищувати. А з решти територій вони підуть. Як пішли, втекли у 2024 році із Сирії. Тому три роки нам точно ще воювати. Активні бойові дії весь 2025 будуть — це 100%”, — вважає Роман Світан.

Він називає цей сценарій оптимальним — який найбільше відповідає сьогоднішнім умовам.

“Найкращий сценарій — це, якщо завтра Путін прокинеться, одягне тапочки, піде на роботу, забуде як дихати і помре. І тоді війна може швидше закінчиться”, — каже військовий експерт.

Він зазначає, що західні партнери продовжуватимуть допомогати Україні, адже вона є форпостом країн НАТО.

“Ми воюємо з російсько-північнокорейсько-ірансько-китайською віссю, так званою віссю зла. Нас ніхто однозначно не покине. Тому підтримка буде постачання будуть, фінансування буде. Нам не дають усе, що нам потрібне, і ніколи не дадуть усе, що нам потрібне. Чому? Тому що ніколи нікому не давалося усе, що треба. А зброї на полі бою ніколи не буває багато. От скільки б не дали — завжди буде мало. Але необхідний мінімум — той, що потрібний для виконання якихось завдань, нам точно давали і дадуть їх у наступних роках. Тобто нікуди ніхто не дінеться”, — каже Роман Світан.

За його словами, аналізуючи заплановане постачання допомоги на 2025 рік, можна сказати, що її буде достатньо для того, щоб почати звільняти Крим далекобійними засобами ураження.

Скільки років ще здатна воювати Росія

Роман Світан каже, що сьогодні Росія має кілька значних проблем, які вже не може вирішити.

“Є санкційні проблеми, які швидко не вирішуються. А це означає проблема з економікою. У 2025 році вона вже точно почне “спотикатися”. Росіяни вийшли на максимальні обороти у своєму виробництві з технікою та боєприпасами. Вони цього року практично працюватимуть із так званих коліс. Що таке? Вони вийшли на нульові складські залишки практично з усіх видів озброєнь, боєприпасів і особового складу. Вони купують у великій кількості десь половину боєприпасів. Почали шукати закупівлю техніки”, — розповів військовий експерт.

За його словами, це говорить про те, що Росія вже не може себе сама забезпечувати — у тому темпі, в якому зараз тривають бойові дії.

“Тому тут уже залежатиме від того, як наші партнери будуть тиснути на Північну Корею, на Іран, на Китай для того, щоб не дати Росії відновитися або принаймні підтримувати бойові дії в тому темпі, в якому вона їх веде. Можна спрогнозувати, що Трамп буде тиснути на Китай і на Північну Корею — це вже неодноразово було їм артикуловано. На це можна сподіватися як мінімум. Отже, можна сказати, що Росія ось такий темп, як зараз, його вже щонайменше не збільшить”, — каже Роман Світан.

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