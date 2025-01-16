Переговори про Україну без України: Клімкін визнав можливість таких рішень

На запитання, чи може Україна опинитися перед фактом готового документа, узгодженого без її участі, Клімкін визнав таку ймовірність.

Переговори, що стосуються майбутнього України, вже можуть відбуватися без її участі, заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. На думку дипломата, максиму “нічого про Україну без України”, яку він сам допомагав сформулювати, сьогодні можуть ігнорувати.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC.

“Дуже важливо зрозуміти, що без нас не мають приймати рішень про нас, і нам дуже потрібно бути частиною цих рішень. Але говорити точно будуть без нас. І я впевнений, що і зараз вже говорять різними неофіційними, непублічними каналами”, — підкреслив Клімкін.

На запитання, чи може Україна опинитися перед фактом готового документа, узгодженого без її участі, Клімкін визнав таку ймовірність. “Це дуже ймовірно”, — зазначив він.

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Експерт наголосив, що Україна повинна активно працювати з міжнародними партнерами, аби не допустити рішень, що ігнорують її інтереси. На його думку, Україна має пояснити, які наслідки матиме капітуляція Заходу перед Кремлем.

“Ми маємо показати наслідки капітуляції Заходу перед Путіним, і що це означає для Заходу, що це означає для поваги до Заходу в усьому світі, і чи взагалі буде існувати Захід в наступний момент після такої капітуляції”, — підсумував Павло Клімкін.

Нагадаємо, що в команді майбутнього президента США Дональда Трампа вже визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці, якщо не роки, що бере під сумнів його головну зовнішньополітичну обіцянку – укласти мирну угоду першого ж дня каденції в Білому домі.