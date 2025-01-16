"Барселона" влаштувала розгром і вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії (відео)

"Барселона" вдома розгромила "Бетіс" у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 5:1 .

Уже на третій хвилині каталонців вивів уперед Гаві, скориставшись передачею Дані Ольмо. У середині першого тайму "синьо-гранатові" забили вдруге – Жуль Кунде замкнув подачу Ламіна Ямаля.

У другому таймі підопічні Гансі Фліка довели справу до розгрому. На 58-й хвилині відзначився Рафінья, а потім на 67-й і 75-й хвилинах відповідно влучних ударів завдали Ферран Торрес і Ямаль.

Гості зуміли відповісти лише голом престижу наприкінці зустрічі – пенальті реалізував Вітор Роке.

Огляд матчу "Барселона" – "Бетіс"

У наступному матчі "Барселона" 18 січня на виїзді зустрінеться з "Хетафе" у чемпіонаті Іспанії. Того ж дня "Бетіс" прийме "Алавес".

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