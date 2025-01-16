"Барселона" устроила разгром и вышла в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

"Сине-гранатовые" отгрузили пять мячей в ворота соперника.
"Барселона" дома разгромила "Бетис" в матче 1/8 финала Кубка Испании. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 5:1.
Уже на третьей минуте каталонцев вывел вперед Гави, воспользовавшись передачей Дани Ольмо. В середине первого тайма "сине-гранатовые" забили во второй раз – Жюль Кунде замкнул подачу Ламина Ямаля.
Во втором тайме подопечные Ханси Флика довели дело до разгрома. На 58-й минуте отличился Рафинья, а затем на 67-й и 75-й минутах соответственно точных ударов нанесли Ферран Торрес и Ямаль.
Гости смогли ответить лишь голом престижа в конце встречи – пенальти реализовал Витор Роке.
Обзор матча "Барселона" – "Бетис"
В следующем матче "Барселона" 18 января на выезде встретится с "Хетафе" в чемпионате Испании. В тот же день "Бетис" примет "Алавес".
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