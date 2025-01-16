"Барселона" устроила разгром и вышла в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

"Сине-гранатовые" отгрузили пять мячей в ворота соперника.

"Барселона" дома разгромила "Бетис" в матче 1/8 финала Кубка Испании. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 5:1 .

Уже на третьей минуте каталонцев вывел вперед Гави, воспользовавшись передачей Дани Ольмо. В середине первого тайма "сине-гранатовые" забили во второй раз – Жюль Кунде замкнул подачу Ламина Ямаля.

Во втором тайме подопечные Ханси Флика довели дело до разгрома. На 58-й минуте отличился Рафинья, а затем на 67-й и 75-й минутах соответственно точных ударов нанесли Ферран Торрес и Ямаль.

Гости смогли ответить лишь голом престижа в конце встречи – пенальти реализовал Витор Роке.

Обзор матча "Барселона" – "Бетис"

В следующем матче "Барселона" 18 января на выезде встретится с "Хетафе" в чемпионате Испании. В тот же день "Бетис" примет "Алавес".

Читайте также:

Ла Лига: результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Зинченко вышел на замену: "Арсенал" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" в АПЛ (видео)

Бундеслига: результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица