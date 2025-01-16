С булкой и кефиром: как ВСУ берут россиян в плен

В разгаре войны, когда жестокость российских оккупантов, кажется, не знает границ, Украина продолжает демонстрировать исключительную моральную устойчивость.

Об этом говорят снайперы из Харькова – Кирилл и Даниил Яковлевы – в интервью для YouTube-канала Армия TV.

"Когда все в Интернете смеялись: аха-ха, придут корейцы, они не умеют воевать. Какая разница, люди умеют или не умеют. Их 15 тысяч привезли, они ходят в штурмы по 50-150 человек за раз. Какой бы ты не был "спецура", у тебя патронов может столько не быть, чтобы их перебить, – говорит Кирилл.

Он отметил, что любое насилие над пленным не окажет положительного влияния на украинского военного.

"Если я буду что-то с ними делать, это мне чести не даст", – убеждает снайпер.

По его словам, украинца лучше демонстрировать человечное отношение, чтобы это видели сами россияне и сдавались в плен, не убивая украинцев. В частности, он приводит историю гражданина РФ, который, увидев интервью Владимира Золкина с пленными, вдохновился так, чтобы трижды пытался бежать в ВСУ.

"Впервые – его избили, второй раз поймали, третий раз его почти поймали, но он обманул своих товарищей и сбежал. Он 5 километров прошел к нам в тыл, увидел военных, гражданских, спросил, кому сдаться, и разведчики проверили историю, как могли, и это правда. Наши потом ему бургер купили, он доволен был", – рассказывает Кирилл Яковлев.

Данило добавляет, что их товарищ на Курском направлении, когда в августе массово сдавались срочники, показывал видео с попавшим к нему в плен россиянином.

"Он ему купил булку, кефир, сидит там, общается, нам видео снял с ним. Прикольно, молодой пацан сидит, боится, а он его взял, спокойно с ним ходит по магазинам", — рассказывает Даниил Яковлев.

Кроме того, по мнению военных, нам важно пополнять обменный фонд, чтобы была возможность забирать домой наших мужчин и женщин, которые находятся в российском плену.

"Грубо говоря, если бы наши военные в Курской области всех бы зачистили под ноль срочников, то, скорее всего, вот тот большой обмен, который был в сентябре, мог не состояться. И 100 семей не получали бы своих пап, братьев, сестер домой. И это очень плохо. Поэтому мы, прежде всего, должны это делать не для них. Они – враги, они даже не жертвы, они просто враги. А мы должны любить и уважать своих", - убеждает снайпер.

Напомним, Минюст тратит на содержание одного российского военнопленного около 10 тысяч гривен в месяц.

11 января ВСУ на Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

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