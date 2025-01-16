З булкою та кефіром: як ЗСУ беруть росіян у полон

У розпалі війни, коли жорстокість російських окупантів, здається, не знає меж, Україна продовжує демонструвати виняткову моральну стійкість.

Про це говорять снайпери з Харкова - Кирило та Данило Яковлеви - в інтерв’ю для YouTube-каналу Армія TV.

"Коли всі в Інтернеті сміялися: аха-ха, прийдуть корейці, вони не вміють воювати. Яка різниця, чи люди вміють, чи не вміють. Їх 15 тисяч привезли, вони ходять у штурми по 50-150 людей за раз. Який би ти не був "спецура", у тебе патронів може стільки не бути, щоб їх перебити, - каже Кирило.

Він зазначив, що будь-яке насилля над полоненим не матиме позитивного вплину на українського військового.

"Якщо я буду щось з ними робити, це мені честі не дасть", - переконує снайпер.

З його слів, українця краще демонструвати людяне ставлення, щоб це бачили самі росіяни і здавалися в полон, не вбиваючи українців. Зокрема, він наводить історію громадянина РФ, який, побачивши інтерв’ю Володимира Золкіна з полоненими, надихнуся так, щоб аж тричі намагався втекти до ЗСУ.

"Вперше – його побили, другий раз спіймали, третій раз його майже спіймали, але він ошукав своїх товаришів і втік. Він 5 кілометрів пройшов до нас у тил, побачив військових, цивільних, запитав, кому здатися, і розвідники перевірили історію, як могли, і це правда. Наші потім йому бургер купили, він задоволений був", - розповідає Кирило Яковлев.

Данило додає, що їхній товариш на Курському напрямку, коли у серпні масово здавались строковики, показував відео з росіянином, який потрапив до нього у полон.

"Він йому купив булку, кефір, сидить там, спілкується, нам відео познімав з ним. Прикольно, молодий пацан сидить боїться, а він його взяв, спокійно з ним ходить магазинами", - розповідає Данило Яковлев.

Крім того, на думку військових, для нас важливо поповнювати обмінний фонд, щоб була змога забирати додому наших чоловіків та жінок, які перебувають у російському полоні.

"Грубо кажучи, якби наші військові в Курській області всіх би зачистили під нуль строковиків, то, скоріш за все, ось той великий обмін, який був у вересні, міг не відбутися. І 100 сімей не отримували б своїх татусів, братів, сестер додому. І це дуже погано. Тому ми насамперед повинні це робити не для них. Вони - вороги, вони навіть не жертви, вони просто вороги. А ми повинні любити та поважати своїх", - переконує снайпер.

Нагадаємо, Мін’юст витрачає на утримання одного російського військовополоненого близько 10 тисяч грн на місяць.

11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

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