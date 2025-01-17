Украина откажется от доллара: когда это произойдет и стоит ли скупать валюту

Украина откажется от доллара и перейдет на евро. В НБУ поразили громким заявлением и рассказали, как это будет происходить.

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Евро заменит доллар

В Украине откажутся от доллара и перейдут на евро. То есть евро заменит доллар как курсообразующую валюту в Украине. В то же время, резкого перехода не будет. В Нацбанке обещают: все произойдет медленно и незаметно. В то же время, озвучивать конкретные сроки такого перехода не стали. Так, по словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, пока не лучшее время отвязывать курс гривны от доллара ради перехода на евро. Ведь страна находится в состоянии войны.

"Сейчас, в период вызовов, связанных, прежде всего, с войной, которые сами собой являются шоком для экономики, возможно, это не лучшее время... Мы будем избегать любых шоков", — заверила она.

Также она подчеркнула: сам переход с доллара на евро пойдет на пользу украинской экономике, в частности, в разрезе стремления Украины войти в Евросоюз.

В НБУ сообщали и ранее, что рассматривают возможность привязать курс гривны к евро вместо доллара. Главная причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро. Более того, благодаря активной поддержке Украины во время войны странами Евросоюза очень возросла доля евро в структуре привлечений Кабмина.

Как уточнили "Минфину" в Нацбанке, почти вдвое — с 23,3% до 46,2%. В то же время доллар здесь просел с 56,7% до 33,4%. Однако, как и сейчас, тогда говорилось: в ближайшее время этого не произойдет. Ведь хотя переход украинской экономики на евро перспективен, пока это остается на уровне стратегических планов. И реальные сроки определить сложно.



Что говорят в Минфине

Чтобы понять, на чем основываются оценки и прогнозы регулятора, "Минфин" направил официальный запрос в НБУ. Из ответов Нацбанка понятно, что показатель покупки евро вплотную приблизился к 50% в покупках клиентами безналичной евровалюты на условиях spot ("на месте"). Такой формат подразумевает мгновенное соглашение с одновременным определением курса (поставка может происходить на следующий день), и речь идет о бизнесе. Поскольку до войны доля евро в валютных безналичных покупках двигалась в рамках 36-40%, то в 2023 году достигла 46%, а в январе-марте 2024-го держится на уровне 45% из-за увеличения импортных закупок Украины в Евросоюзе.

Одновременно Нацбанк показывает поэтапное сокращение сделок по доллару от 57-61% до 53-54%. Также очевидно увеличение в Украине предложения безналичного евро за 5 лет с небольшим — с 22% до 30%. Наш бизнес активно экспортирует свою продукцию в ЕС и заключает с местными компаниями контракты в евровалюте.



Приобретение евро украинцами выросло с 22-23% до 24% после нападения страны-террориста, когда многие наши соотечественники сбежали от большой войны в Европу. А продажа европейской валюты растет, когда наши люди посещают свои семьи в Украине или возвращаются на родину. Однако доминирующим в наличном валютообмене остается доллар, доля которого держится на уровне 75%.

Аналитики Минфина отмечали: несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривну от доллара и начать считать ее курс за евро, перехода на евровалюту не планируется. В то же время, ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Ведь среди прочего – таким образом Украина потеряет возможность самостоятельно проводить процентную политику.

Кроме того, отказ от гривны исключит возможность осуществления независимой курсовой политики. Также отмечается, что пока нет единого мнения о том, насколько такой шаг эффективен для стран с неустойчивой демократией и неразвитыми рынками.

"Кризис часто имеет внутреннюю политическую природу. А стандартным методом абсорбции валютных и финансовых шоков, вызванных кризисом, является именно девальвация национальной валюты, чего нельзя делать после вхождения в зону евро", — объясняют эксперты.

"Однако постепенное движение Украины к ЕС обязательно приведет к дальнейшему росту доли евро и в торговых контрактах, и в безналичных расчетах граждан и компаний", — спрогнозировал "Минфину" главный менеджер по макроэкономическому анализу "Райффайзен Банка" Сергей Колодий.

Поэтому это долгосрочная перспектива, реализация которой будет зависеть от ряда важных обстоятельств, заверил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. В то же время, отметил он, интеграция в ЕС будет действительно предусматривать некоторые изменения в монетарной политике. И, может быть, само присоединение к ЕС "станет отправной точкой к возможной "привязке" к европейской валюте".



Что происходит на рынке валют

Напомню, что на прошлой неделе для украинцев было две новости по поводу курса валют: плохая и хорошая. Плохая – гривна продолжает обесцениваться, хорошая – гривна дешевеет медленно.

Впрочем, с начала года средний курс на наличном рынке дошел до 43 грн за доллар, это на 50 копеек больше, чем было 31 декабря прошлого года. По информации специализированных сайтов, всю неделю с 6 по 12 января продолжалось постепенное повышение курса доллара, как безналичного, так и наличного. Рубеж в 43 грн/доллар в продаже наличных был достигнут в пятницу, 10 января. Официальный курс евро в течение недели колебался от 43,33 до 43,90 грн/евро.

На 13 января регулятор установил курс 43,57 грн/евро (+24 копеек в неделю). Соотношение доллар/евро сохранилось на уровне 1,03 доллара за евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что в рабочие дни с 6 по 10 января тренд на межбанковском валютном рынке был восходящим, и если бы не продажа валюты Нацбанком, безналичный курс мог бы быть и выше 42,45 грн/доллар (+12 копейки с начала) недели).

Эксперт объяснил, откуда появились дополнительные средства на приобретение валюты физлицами – это выплаты по итогам года в государственных и бизнес-структурах. Эти средства соотечественники быстро конвертируют в доллары, считая, что девальвация гривны будет продолжаться. Андрей Забловский отметил, что в декабре 2024 года расходы из госбюджета были рекордными – более 705 млрд грн, на четверть больше чем в декабре 2023 года и на 65% больше, чем в ноябре 2024 года. Очевидно, что это оказало дополнительное давление на валютный рынок и привело к дальнейшему удорожанию доллара.

Чего ждать от курса валют

Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе гривна будет дешеветь и дальше, но их мнения разные по поводу того, насколько быстро это будет происходить.

"Возможна небольшая пауза, потому что наличный рынок уже достиг среднего курса 43 грн/доллар, – говорит Андрей Шевчишин. – Нацбанк проводит достаточно активную политику, чтобы не было быстрого обесценивания гривны. Но это не меняет общий тренд по ее девальвации".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что до 19 декабря не стоит ожидать значительного удорожания доллара.

Продавать или покупать валюту

Советы экспертов одинаковы по продаже валюты: по-прежнему продавать ее не стоит без крайней необходимости и разные по поводу покупки долларов или евро. Олег Пендзин прогнозирует, что в первые три месяца текущего года курс наличной гривны не достигнет 44 грн/доллар (+2%), поэтому гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) будут прибыльнее инвестиций в покупку наличной валюты.

Андрей Шевчишин согласен, что гривневые инвестиционные инструменты пока могут принести большую прибыль, чем покупка наличной валюты. Однако в длительной перспективе – год и больше – валюта может дать доход, сопоставимый если не с ОВГЗ – финансовым инструментом, пока не очень привычным для рядового украинца, то, по крайней мере, с гривневыми депозитами.

"Дополнительными преимуществами валютной наличности является высокая доступность и быстрая ликвидность, то есть ее можно без проблем в любой момент поменять на гривне, а на бытовом уровне – и рассчитаться по выгодному курсу, – аргументировал Андрей Шевчишин. – Но вкладывать все без исключения средства в валюту вряд ли целесообразно. Возможна такая стратегия: краткосрочная перспектива – гривневые депозиты или ОВГЗ, долгосрочная – покупка валюты. Сейчас лучше дорожающий доллар, а не евро, потому что курс евро в ближайшие месяцы может снизиться до паритетного с долларом".

Андрей Забловский напомнил: стоит покупать какие-либо активы, в том числе и валюту, когда она дешевеет. Поэтому лучше взять паузу, пока не произойдет смена президента в Соединенных Штатах. Это, в частности, прояснит ситуацию с соотношением доллара и евро. Пока можно покупать ОВГЗ и банковские слитки драгоценных металлов. Эксперт добавил, что золото не будет дешеветь, но прибыль даст не раньше, чем через несколько лет.

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