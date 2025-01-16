В НБУ объяснили ослабление гривны в начале года

В ведомстве уверяют, что ситуация на валютном рынке находится под контролем.

Рост курса доллара в Украине и, соответственно, ослабление гривны обусловлен сезонными факторами, а колебания незначительные и не будут влиять на валютный рынок.

Об этом заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский.

"Ситуация в безналичном сегменте валютного рынка устойчива. У Национального банка достаточно инструментов и ресурсов, чтобы сохранять устойчивость валютного рынка", — заявил он и добавил, что Нацбанк сохраняет полный контроль за ситуацией.

Лепушинский отметил, что устойчивость гривны была подтверждена в декабре, когда, несмотря на значительный спрос на безналичную валюту в условиях сезонного роста бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года, национальная валюта ослабла по отношению к доллару всего на 1%.

По его словам, под контролем остается и ситуация на наличном сегменте валютного рынка.

"Дефицита валюты и ажиотажного спроса на иностранную валюту не наблюдается. Среднедневный объем чистой покупки наличной валюты населением увеличился незначительно – до $57 млн в январе 2025 года против $54 млн в декабре 2024 года", – объяснил он.

Ранее Пышный сообщил, что Национальный банк Украины продолжит политику управляемой гибкости, но возвращаться к плавающему курсу пока рано. В то же время, НБУ будет избегать резких изменений курса гривны к доллару.

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