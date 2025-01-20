Курс валют в Україні: долар швидко дешевшає – купувати чи продавати

Долар знову дешевшає і досить швидко: курс продажу впав помітно нижче 43 гривень за долар. Чому змінився тренд, чи очікувати подальшого зниження курсу у передостанній тиждень січня, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 20 до 26 січня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, зниження курсу готівкового долара почалося у вівторок, 14 січня, а помітним стало за кілька днів по тому. На неділю, 19 січня, середній курс продажу був 42,66 (-34 коп. за тиждень), середній курс купівлі 42,06 грн/долар (-10 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу долара була 42,90 грн (-35 коп. за тиждень), найнижча – 42,30 грн/долар (-30 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,30 грн (-45 коп.), тобто дорівнював мінімальному курсу продажу. Очевидно, що мова йде про різні банки у різних містах України: дорого купували долар там, де й продавали дорожче, ніж середня ціна по ринку і навпаки.

Курс готівкового євро також знижувався весь тиждень як у продажу, так і в купівлі. Євровалюта втратила 33 коп. у продажу і 35 коп. у купівлі, подешевшавши відповідно до 44,07 і 43,34 грн/євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, також спостерігався низхідний тренд курсу долара. За тиждень, від 13 до 19 січня, середній курс продажу долара знизився на 43 коп. до 42,55 грн/долар, у купівлі на 40 коп. до 42,50 грн/долар.

А от євровалюту вже другий тиждень поспіль лихоманило, курс мінявся синусоїдально: що два дні то вгору, то вниз. Коливання становили 40 коп. у продажу, від 44 до 44,40 грн/євро і 70 коп. у купівлі, від 43,85 до 44,15 грн/євро. На неділю, 19 січня курс продажу у нелегалів був 44,07 (-35 коп. за тиждень), курс купівлі 44 грн/євро (-13 коп. за тиждень).

Експерти називають такі стрибки курсу євро ситуативними, пов’язаними з незначними обсягами продаж, що арифметично давало великий розкид. І взагалі пересічним громадянам краще не ризикувати і купувати та продавати валюту на офіційному ринку, нехай і за менш вигідним курсом, так надійніше, наголосив Олег Пендзин.

Нацбанк весь минулий тиждень зміцнював гривню щодо долара. Довготривалий тренд на девальвацію, що почався в останній тиждень листопада минулого року, зупинився у вівторок, 14 січня, а з п’ятниці, 17-го, змінився на протилежний, ревальваційний. Станом на понеділок, 20 січня, гривня офіційно подорожчала за тиждень на 15 коп., до 42,13 грн/долар.

Офіційний курс євро протягом тижня мінявся різноспрямовано, коливання були у межах 45 коп., від 43,12 до 43,57 грн/євро. На 20 січня регулятор встановив курс 43,37 грн/євро (-20 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро збереглось на рівні 1,03 долара за євро.

Андрій Шевчишин говорить, що долар подешевшав через суто ринкові чинники: пропозиція валюти як на міжбанківському, так і на готівковому ринках зросла, а попит суттєво зменшився. Нацбанк не втручався у зміну тренду, значних обсягів валюти регулятором не було викуплено.

"Якщо на початку січня попит на купівлю валюти збільшився на 25% при зниженні пропозиції, то надалі ситуація змінилась на протилежну, на міжбанківському ринку з’явилась значна кількість продавців, – аналізує Андрій Шевчишин. – Пропозиція на міжбанку зросла на 20%, бо продавці наразі реалізують валюту для виконання необхідних платежів у гривнях до бюджету, а попит майже не змінився. У підсумку середній безготівковий курс упав з 42,45 до 42,15 грн/долар. На готівковому ринку попит на валюту також не збільшився, схоже, що спекулятивний ажіотаж пішов на спад".

Андрій Забловський додав, що на ринок перестала тиснути значна кількість гривні з держбюджету, яку було виплачено у грудні 2024 року, це рекордні видатки – понад 705 млрд грн.

"Ці кошти поступово розійшлися, частково трансформувались у долари та євро, спекулятивний ажіотаж пішов на спад, а курс долара знизився", – констатував експерт.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти дали різні прогнози: від подальшого подешевшання долара або його стабільності до можливих стрибків курсу, викликаних, зокрема, інаугурацією нового президента США, яка, нагадаємо, призначена на 20 січня.

Андрій Шевчишин назвав два чинники, котрі впливатимуть на курс долара як на поточному тижні, так і надалі.

"Перше – Національний банк, на мою думку, підвищить на тижні облікову ставку (відсоток річних, під який регулятор кредитує комерційні банки – Авт.) з 13,5% до 14% річних, це дещо зміцнить гривню, – говорить Андрій Шевчишин. – Другий чинник – пришвидшення інфляції, яку регулятор може загальмувати лише стримуванням курсу долара за рахунок його додаткових продаж на міжбанку. Тому побачимо у найближчі дні стабілізацію курсу, долар не дешевшатиме, але й не дорожчатиме".

Андрій Забловський не виключає, що гривня на поточному тижні може ще зміцнитися, але ненабагато.

"Міжбанківський ринок коливатиметься в коридорі 42,15-42,40 грн/долар, а готівкова гривня – у межах 42,50-42,70 грн, мова йде про курс продажу, – уточнив експерт. – Втім є ще такий чинник, як політичні події тижня. Зокрема, інаугурація 20 січня нового президента США і його перші заяви щодо економічної політики країни, наприклад, про вже анонсовану політику сильного долара. Вони можуть вплинути на курс гривні – як послабити її, так і зміцнити".

Олег Пендзин утримався від прогнозу, куди рухатиметься курс долара в Україні з 20 по 26 січня.

"Цей тиждень можна образно назвати "тижнем Трампа", бо є інформація, що новий американський президент відразу підпише низку важливих економічних указів, які вже готуються. З великою ймовірністю вони стосуватимуться так званих "торгових війн", про що було заявлено. Тому можливі непрогнозовані коливання курсів багатьох світових валют, у тому числі й гривні. Вони не будуть значними, але матимуть місце. Трохи зачекаємо", – пояснив свою позицію Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин радить заробляти на гривні, вкладаючи її перш за все у облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном дії три місяці. А невеликі суми – до 10 тис. грн краще покласти на короткостроковий депозит.

"Під час війни три місяці – це реально прогнозований період часу щодо можливих змін на фінансовому ринку або щодо їх відсутності, – пояснив Олег Пендзин. – Так от, у найближчі 90-100 днів не вбачається якихось кардинальних потрясінь, котрі можуть негативно вплинути на курс гривні, тобто обвалити його. За поточний квартал можна заробити понад 3% від суми гривневого вкладу і понад 4% - на короткотермінових ОВДП".

Андрій Шевчишин зазначив, що зараз варто купувати долар, який дешевшає, бо у довгостроковій перспективі (кілька років) це дасть прибуток за рахунок зростання курсу.

"Готівкова валюта вдома – заощадження на тривалий термін, які завжди під рукою, – нагадав експерт. – Ті, хто хочуть мати прибуток швидше – нехай купують ОВДП або несуть гривню в банк на депозити".

Андрій Забловський назвав кілька нових інструментів для інвестицій, які з’явились на ринку.

"Найкраще – це диверсифікація, тобто не варто тримати всі заощадження тільки у гривні або тільки у валюті, - наголосив Андрій Забловський. – Наразі близько 40% заощаджень можна вкласти у короткострокові гривневі депозити або у ОВДП, решту – у долари або євро. Також в Україні вже доступні інвестиції у проєкти, які можуть дати значно більший прибуток, ніж традиційні, однак потребують певного рівня фінансової грамотності. Є багато різних криптовалют, фонди інвестування у нерухомість тощо".

Щодо продажу валюти, то поради експертів залишились незмінними: як і раніше, продавати її не варто без крайньої необхідності.

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