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Курс валют на 20 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 20 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 20 января / Фото: Associated Press

Гривна окрепла по отношению к доллару.

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 20 января. После выходных доллар уменьшится. Цены на евро и злотый увеличатся.

Об этом стало известно из информации на сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,12 (-5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,36 (+4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,15 (+3 коп.)

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, когда могут вырасти цены на электроэнергию. Тариф на электроэнергию, установленный в Украине, будет действовать в течение текущего отопительного сезона.

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