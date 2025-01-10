Доллар или евро: аналитик ответил, какую валюту лучше покупать в 2025 году

Курс доллара в Украине взлетел до рекордной отметки – американская валюта стоит 42,28 грн. Евро стоит 43,55 грн. Куда лучше инвестировать деньги – в американскую или европейскую валюту в течение 2025-го?

Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК Украина.

По его словам, в первой половине года украинцам лучше покупать доллары, а во второй – евро. Впрочем, отмечает он, все будет зависеть от развития ситуации в стране.

"На первое полугодие и ближайшие месяцы я бы рекомендовал вкладывать в доллар. Он выглядит привлекательнее евро, поскольку евро сейчас под давлением", — сказал Шевчишин.

Эксперт отмечает, что в первом полугодии 2025-го гривна будет слабой. Затем возможна стабилизация при условии хорошего урожая и активности аграрного сектора. Осенью снова может начаться ослабление национальной валюты.

"О вложениях: в первые три месяца 2025-го — это доллар. Дальше, поскольку Украина переходит к переговорам, в Европе будет экономическое оживление. Это поддержит евро во второй половине года, и тогда евро может стать более привлекательным, чем доллар. При этом гривна будет ослабевать во всех сценариях. Но нужно будет следить за ситуацией", — сказал финансовый аналитик.

Он считает, что курс гривны по отношению к доллару может достичь уровня 43-44 грн и стабилизироваться на уровне 45 грн к лету. К концу года курс может вырасти до 47 гривен за доллар.

Если война будет продолжаться до 2026 года, это будет влиять на евро, которое будет оставаться под давлением, и доллар будет превосходить европейскую валюту в течение всего года, говорит Шевчишин.

Напомним, в Украине за последнее время гривна рекордно обвалилась. Более того, эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию нацвалюты.

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