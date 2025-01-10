Украинцы с малой пенсией будут получать доплаты: детали

Прибавку впервые начислят в месяце, следующем за месяцем достижения определенного возраста.

Украинцы, достигшие 70 лет, имеют право на получение надбавки к пенсии по возрасту. Выплаты начинаются от 300 грн.

Об этом говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении".

Возрастная надбавка к пенсии составляет:

после достижения 70 лет – 300 грн,

после достижения 75 лет – 456 грн,

после достижения 80 лет – 570 грн.

Доплата к пенсии начисляется автоматически исходя из информации из пенсионного фонда. Для этого не нужно подавать заявление. Впрочем, доплата предусмотрена только тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

Также отмечается, что прибавку впервые начислят в месяце, следующем за месяцем достижения определенного возраста, и ее размер впервые будет пропорционален количеству дней после дня рождения пенсионера.

Напомним, Минсоцполитики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда на 2025 год. Индексацию пенсий планируется провести с коэффициентом 1,10.

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