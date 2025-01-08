Учителям предоставят дополнительные доплаты к зарплате: кто и сколько получит

Условия предоставления доплат были несколько изменены.

В Украине в 2025-м учителя смогут получать ежемесячные дополнительные выплаты в рамках проекта "Учительская доплата".

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Доплату могут получить все педагогические работники, работающие на основной должности или по совместительству в школах разных типов общего среднего образования — это начальные школы, гимназии, лицеи, в частности специализированного образования, спецшколы и учебно-реабилитационные центры.

Впрочем, отмечается, что в этом году условия предоставления доплат были несколько изменены.

Педагогам учреждений общего среднего образования государственного и коммунального сектора установлена ежемесячная доплата за работу в условиях, неблагоприятных для здоровья:

от 1 января 2025-го – 1,3 тыс. грн;

с сентября 2025-го и до конца календарного года, когда прекратится военное положение, в размере 2,6 тыс. грн.

Размер доплаты будет рассчитываться пропорционально объему выполняемой работы: если нагрузка меньше установленной ставки, то будет начисляться базовый размер — 1,3 тыс. грн.

педагог имеет учебную нагрузку по тарификации 18 часов в неделю, то доплата будет равна 1,3 тыс. гривен;

если будет иметь учебную нагрузку по тарификации 25 часов/неделю, то доплата будет составлять 1,8 тыс. гривен (1,3 тыс./18*25);

если погрузка по тарификации 14 часов/неделя, то есть меньше ставки, то сумма доплаты будет 1,3 тыс. гривен, независимо от погрузки;

если нагрузка по тарификации 20 часов/неделя, а работа по совместительству воспитателем в группе продленного дня на 0,5 ставки, то размер доплаты будет 1,44 тыс. гривен (1,3 тыс. /18*20) как учителю и 650 гривен (1,3 тыс. *0,5) как воспитателю;

если нагрузка по тарификации 16 часов/неделя (меньше ставки), а работа по совместительству воспитателем в группе продленного дня на ставку, то сумма доплаты составит 1,3 тыс. гривен как учителю, независимо от нагрузки, и 1,3 тыс. гривен как воспитателю.

"Указанная доплата, как и другие доплаты и надбавки, является частью заработной платы педагогического работника, следовательно, если педагогический работник отработал неполный месяц (в связи с болезнью, отпуском), то размер заработной платы уменьшается пропорционально отработанному времени, соответственно и размер доплаты тоже уменьшается", — сообщили в МОН.

Напомним, учителя и родители недовольны новой схемой оценки. В рамках новой системы каждый предмет или интегрированный курс должен быть оценен через распределение результатов на несколько групп. объединяет все результаты.

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