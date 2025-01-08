Когда лучше пить кофе, чтобы не умереть рано

Польза от потребления кофе может зависеть от того, когда вы его пьете, показало новое исследование.

Ограничение в потреблении кофе до утра лучше всего для предотвращения риска ранней смерти. Это независимо от потребленного количества и других потенциально влиятельных факторов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в European Heart Journal.

Согласно предидущим исследованиям, умеренные уровни потребления кофе могут быть связаны с меньшим риском диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Но научные доказательства того, влияют ли такие факторы как генетика, количество потребляемых или добавленных подсластителей, на эти связи, были противоречивыми.

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Авторы изучили данные о диете и здоровье 40 725 взрослых с 18 лет по результатам Национального исследования здоровья и питания, проведенного с 1999 по 2018 год. В течение 10 циклов в течение многих лет эти участники предоставляли подробности рациона за предыдущий день. Авторы также включили подгруппу из 1463 взрослых из исследования Lifestyle Validation Study, которые соблюдали по крайней мере один недельный режим питания.

Был включен как кофе с кофеином, так и без кофеина, а время было разделено на три периода: утром (с 4:00 до 11:59), после обеда (с 12:00 до 16:59) и вечером (с 17:00 до 3:59).

Исследователи определили две модели времени потребления: утро и целый день. К концу среднего периода наблюдения, составлявшему почти 10 лет, было зарегистрировано 4295 смертей от всех причин, 1268 – от сердечно-сосудистых заболеваний и 934 – от рака.

По сравнению с людьми, не пившими кофе, употребление этого напитка только утром было связано с на 16% низшим риском преждевременной смерти по какой-либо причине и на 31% низшим риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. У тех, кто пил кофе целый день, риск не снизился. Эти выводы остались даже после того, как авторы приняли во внимание факторы, которые могут искажать результаты, например часы сна, возраст, расовая принадлежность, этническая принадлежность, пол, семейный доход, образование, уровень физической активности, оценка диеты и состояния здоровья, такие как диабет, гипертония и высокий уровень холестерина.

Для тех, кто пьет утренний кофе, количество употребляемого напитка с кофеином или без кофеина также не имело значения – пили ли они меньше одной или более трех чашек кофе в день. Сделать это утром все равно было лучше, чем другие модели с точки зрения риска смертности.

По словам авторов исследования, оно лишь устанавливает связь, а не причинно-следственную связь между употреблением утреннего кофе и риском ранней смерти. Но результаты "важны, поскольку основной причиной смерти в Америке являются сердечно-сосудистые заболевания".

Авторы исследования советуют – если вы хотите ограничить потребление кофе до утра, но есть проблемы, подумайте, регулярно ли вы получаете достаточно качественного отдыха. Можно обратиться к специалисту по сну, чтобы узнать, есть ли у вас такие заболевания, как апноэ во сне, которые мешают отдыхать.

Также можно начать с разбавления дневных порций кофе и сопровождать их водой, что также может помочь чувствовать себя более активными.

Обследование уровня гормонов щитовидной железы, витамина D и железа может помочь определить, является ли истощение следствием чего-нибудь более серьезного.

Если вы не пьете кофе и считаете, что можете извлечь пользу от добавления его в свой рацион, сначала посмотрите на более широкую картину: ведете ли вы в целом физически активный, сбалансированный, стабильный и здоровый образ жизни.

Следует придерживаться рекомендаций врача или диетолога по потреблению кофеина.

К слову, ранее сообщалось о том, с какого возраста можно пить кофе.

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