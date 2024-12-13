Почему кофе не бодрит с утра: неожиданные причины

Многие уже не могут представить свою жизнь без кофе. Нередко напиток становится единственным способом взбодриться. Такой эффект кофе оказывает благодаря кофеину. Он блокирует аденозиновые рецепторы, вызывающие сонливость.

На время кофеин даст эффект: наполнит энергией, заставит проснуться, улучшит кратковременную память. Но если превысить норму и употреблять напиток слишком часто, все эти приятные эффекты исчезнут.

Если вы употребляете много кофеинсодержащих продуктов, организм к ним привыкает. На самом деле, чтобы ощутить желаемый эффект без вреда для здоровья, нужно значительно снизить дозы кофеина на несколько недель.

Кроме того, сахар подавляет действие кофеина, поэтому для максимального эффекта бодрости лучше употреблять кофе без него.

Лучшее время для первой чашки кофе является середина дня или позднее утро. Именно тогда вы будете чувствовать спад активности и потребовать бодрости.

Тогда уровень кортизола значительно ниже, и вы начинаете ощущать спад энергии. Если вы просыпаетесь, например, около 7 утра, отложите свой первый кофе примерно до 10:00–12:00, когда ваше тело и разум оценят это больше всего, и вы получите наибольшую пользу от кофеина.

Раньше мы писали, почему нельзя пить чай с молоком. Больше об этом читайте в новости.

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